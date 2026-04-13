「TOPIX先物」手口情報（13日夜間） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、6月限7015枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月13日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の7015枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 7015( 7015)
ABNクリアリン証券 6075( 6075)
バークレイズ証券 4182( 4182)
JPモルガン証券 2306( 2306)
ビーオブエー証券 1727( 1727)
モルガンMUFG証券 1196( 1196)
ゴールドマン証券 936( 932)
サスケハナ・ホンコン 842( 842)
UBS証券 479( 479)
日産証券 151( 151)
シティグループ証券 144( 144)
BNPパリバ証券 104( 104)
インタラクティブ証券 99( 99)
大和証券 67( 67)
ドイツ証券 54( 54)
SBI証券 59( 43)
野村証券 28( 28)
HSBC証券 24( 24)
みずほ証券 21( 21)
松井証券 16( 16)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 7015( 7015)
ABNクリアリン証券 6075( 6075)
バークレイズ証券 4182( 4182)
JPモルガン証券 2306( 2306)
ビーオブエー証券 1727( 1727)
モルガンMUFG証券 1196( 1196)
ゴールドマン証券 936( 932)
サスケハナ・ホンコン 842( 842)
UBS証券 479( 479)
日産証券 151( 151)
シティグループ証券 144( 144)
BNPパリバ証券 104( 104)
インタラクティブ証券 99( 99)
大和証券 67( 67)
ドイツ証券 54( 54)
SBI証券 59( 43)
野村証券 28( 28)
HSBC証券 24( 24)
みずほ証券 21( 21)
松井証券 16( 16)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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