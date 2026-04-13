「TOPIX先物」手口情報（13日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、6月限1万6760枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月13日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万6760枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 16760( 16610)
バークレイズ証券 13854( 13448)
ABNクリアリン証券 13556( 13112)
JPモルガン証券 8767( 4288)
モルガンMUFG証券 4196( 3836)
ゴールドマン証券 10847( 3722)
ビーオブエー証券 2275( 2271)
サスケハナ・ホンコン 1746( 1746)
野村証券 2116( 1231)
ドイツ証券 1183( 1183)
UBS証券 1084( 1080)
みずほ証券 690( 639)
シティグループ証券 2151( 551)
日産証券 509( 509)
BNPパリバ証券 478( 478)
SMBC日興証券 431( 402)
広田証券 356( 356)
SBI証券 439( 351)
大和証券 953( 308)
インタラクティブ証券 218( 218)
三菱UFJeスマート 46( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
光世証券 6( 6)
インタラクティブ証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
日産証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 16760( 16610)
バークレイズ証券 13854( 13448)
ABNクリアリン証券 13556( 13112)
JPモルガン証券 8767( 4288)
モルガンMUFG証券 4196( 3836)
ゴールドマン証券 10847( 3722)
ビーオブエー証券 2275( 2271)
サスケハナ・ホンコン 1746( 1746)
野村証券 2116( 1231)
ドイツ証券 1183( 1183)
UBS証券 1084( 1080)
みずほ証券 690( 639)
シティグループ証券 2151( 551)
日産証券 509( 509)
BNPパリバ証券 478( 478)
SMBC日興証券 431( 402)
広田証券 356( 356)
SBI証券 439( 351)
大和証券 953( 308)
インタラクティブ証券 218( 218)
三菱UFJeスマート 46( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
光世証券 6( 6)
インタラクティブ証券 5( 5)
ABNクリアリン証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
日産証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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