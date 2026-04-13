「日経225先物」手口情報（13日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万3657枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月13日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万3657枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 13657( 11386)
ソシエテジェネラル証券 7604( 6859)
バークレイズ証券 4211( 4090)
サスケハナ・ホンコン 2005( 2000)
ゴールドマン証券 2335( 1706)
野村証券 3748( 1163)
みずほ証券 2562( 1104)
モルガンMUFG証券 1111( 1051)
三菱UFJ証券 1162( 1032)
ビーオブエー証券 1134( 999)
JPモルガン証券 1144( 914)
ドイツ証券 900( 900)
SBI証券 1480( 842)
松井証券 712( 712)
BNPパリバ証券 1771( 659)
シティグループ証券 985( 558)
楽天証券 734( 518)
日産証券 515( 515)
インタラクティブ証券 448( 448)
UBS証券 951( 424)
大和証券 788( 0)
HSBC証券 107( 0)
三菱UFJeスマート 60( 0)
SMBC日興証券 48( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
BNPパリバ証券 61( 61)
ソシエテジェネラル証券 56( 56)
ABNクリアリン証券 41( 41)
モルガンMUFG証券 25( 25)
楽天証券 12( 12)
SBI証券 16( 10)
日産証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 5( 5)
バークレイズ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
フィリップ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
光世証券 1( 1)
ドイツ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 13657( 11386)
ソシエテジェネラル証券 7604( 6859)
バークレイズ証券 4211( 4090)
サスケハナ・ホンコン 2005( 2000)
ゴールドマン証券 2335( 1706)
野村証券 3748( 1163)
みずほ証券 2562( 1104)
モルガンMUFG証券 1111( 1051)
三菱UFJ証券 1162( 1032)
ビーオブエー証券 1134( 999)
JPモルガン証券 1144( 914)
ドイツ証券 900( 900)
SBI証券 1480( 842)
松井証券 712( 712)
BNPパリバ証券 1771( 659)
シティグループ証券 985( 558)
楽天証券 734( 518)
日産証券 515( 515)
インタラクティブ証券 448( 448)
UBS証券 951( 424)
大和証券 788( 0)
HSBC証券 107( 0)
三菱UFJeスマート 60( 0)
SMBC日興証券 48( 0)
取引高( 立会内)
BNPパリバ証券 61( 61)
ソシエテジェネラル証券 56( 56)
ABNクリアリン証券 41( 41)
モルガンMUFG証券 25( 25)
楽天証券 12( 12)
SBI証券 16( 10)
日産証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 5( 5)
バークレイズ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
フィリップ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
光世証券 1( 1)
ドイツ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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