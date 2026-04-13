プロ野球解説者の赤星憲広氏が今季のパ・リーグ順位予想を改めて発表。首位から順にソフトバンク、日本ハム、ロッテ、オリックス、西武、楽天としました。

4月12日の日本テレビ「Going! Sports&News」に生出演した赤星氏は『どこよりも遅い順位予想』として、開幕から各球団5カードを終えたタイミングでの今季順位予想を発表。5位に西武、6位に楽天と予想します。

4位オリックスの理由には宮城大弥投手がケガで戦列を離れたことを挙げ、「長期離脱になりそう。エースを欠くのは苦しい戦いになる」とコメント。打者のキーマンはここまで打率.156の森友哉選手とし、「今は状態があまり良くないが、彼が結果を残してくると順位が上がってくる」と解説しました。

3位には現在5勝10敗で最下位に沈むロッテを予想。ルーキーの毛利海大投手を「投げた2試合はいずれも(チームが)勝利している。勝ち運を持っているピッチャーじゃないかと」とし、「1年間ローテーションを守って新人王をとるようなことがあれば、Aクラスの可能性は十分にある」と語ります。

加えてWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)参加の影響で出遅れている種市篤暉投手も「まもなく戻ってきそう」と話し、「今は最下位だがここから上がってくるんじゃないか」と予想します。

「1位と2位は迷いました」としながらも2位には日本ハムを予想。キーマンに挙げた万波中正選手には「本人に失礼だと思うが」と前置きしつつ、「昨季優勝できなかった大きな要因は万波選手が成績を残せなかったからだと思う」と厳しくコメントします。

続けて「それぐらいチームの顔だと思っている。今は結果を残している(リーグトップタイの5本塁打)し、3年前のようにホームラン王争いを繰り広げるようなら、ソフトバンクより上に行く可能性は十分にある」と、キーマンの爆発に期待を寄せました。

そして優勝予想はソフトバンク。キーマンには周東佑京選手を挙げ、「ちょっと前までは“走塁と守備”のイメージがあったが、今ではバッティングも素晴らしくなっている。相手にプレッシャーを与える意味で、彼が塁に出るか出ないかはすごく大きい」と、影響力の大きさを語ります。

周東選手は直近の対日本ハム2連戦で計5安打と活躍。「開幕からちょっと調子が上がっていなかったが、だんだん上がってきた。彼が1・2番にいて塁に出る確率が上がれば上がるほど相手は嫌がる」と解説しました。

(4月12日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再構成)