Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤ÇÎ¾²£¹Ë¤¬ÅÚÉ¶Æþ¤êÈäÏª¡¡Âç¤ÎÎ¤¤Ïº¸¸ªÄË¤Ç½Õ½ä¶ÈÎ¥Ã¦¤Ø
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î½Õ½ä¶È¤Ï13Æü¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤ÎÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤ÇÊôÇ¼ÁêËÐ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ÎÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¤é¤¬»²ÇÒ¤·Ë¾ºÎ¶¡¢Âç¤ÎÎ¤¤ÎÎ¾²£¹Ë¤Ï±ÀÎµ·¿¤ÎÅÚÉ¶Æþ¤ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤Ï²£¹Ë¾º¿Ê¤«¤é½é»²²Ã¡£²ñ¾ì¤ÎÁêËÐ¾ì¤ÏÆüÂÎÂç»þÂå¤«¤éÂç²ñ¤Ç¿Æ¤·¤ß¤¬¤¢¤ê¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÍ¥¾¡¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸³¤¬¤¤¤¤¾ì½ê¡£²£¹Ë¤È¤·¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Çº¸¸ªÄË¤Ë¤è¤ê¡¢15Æü¤«¤é½ä¶È¤ÎÎ¥Ã¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Éüµ¢¤·¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¡£º£²ó¤Î½ä¶È¤Ç¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê·Î¸Å¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á´27Æü´Ö¤Î½Õ½ä¶È¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Ç15Æü´Ö¤ò½ª¤¨¤¿¡£Ë¾ºÎ¶¤Ï¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÃæ¿´¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¿¡£¸åÈ¾¤ÏÁêËÐ¤ò¼è¤ë·Î¸Å¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£