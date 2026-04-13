4月11日、俳優・藤木直人が、MCを務める『朝だ！生です旅サラダ』（テレビ朝日系）に出演。ここ最近のビジュアルに、またも一部視聴者から不評が集まっている。

この日の藤木は、グレーのTシャツに白いジャケット、デニムという爽やかな出立ちで登場した。スタジオでは、鳥取の絶品ブランド牛・オレイン55を試食し「タレも甘味があっておいしいですよ」などと舌鼓をうち、穏やかな司会ぶりを見せている。

だが、視聴者からはこのところ、藤木の髪型に違和感を訴える声がXで寄せられていた。

《本日も旅サラダのMC藤木氏のヘアースタイル何とか成らないのですかね》

放送では、たしかに藤木はボリュームのあるパーマヘアをして前髪をおろしており、ほとんど目が見えないような状態となっていた。髪型自体は似合っているのだが、朝の情報番組に求められがちな爽やかさとは“かけ離れている”と、違和感を抱く視聴者が多かったようだ。

「藤木さんは今年1月期のドラマ『パンチドランク・ウーマン』（日本テレビ系）で、警視庁捜査一課の刑事・佐伯雄介役を演じており、ドラマでは重めパーマに前髪を下ろした姿で出演していたため、この時の髪型をそのまま続けているみたいですね。ドラマ放送時は『相変わらずイケオジ』といった好反応が多かったのですが、『旅サラダ』は観ている層が違ってくるため、髪型に違和感を抱く人が出てきたのでしょう」（芸能担当記者）

勇退した神田正輝に代わり、2025年4月から『旅サラダ』の新レギュラーMCを務めている藤木。しかし、“イケオジ”と“朝番組”は相性が悪いのだろうか。藤木が『旅サラダ』のビジュアルでツッコミを集めたのは、これが初めてではない。

MC就任から間もない頃の藤木は、スタジオの明るい雰囲気に引っ張られてか、サーモンピンクやライトグリーンなど、鮮やかな色のトップスをよく着ていた。だが、視聴者ウケは悪く、当時は「おばさん化してる」といった反応が続出。そうした声が本人にも届いたのか、この頃はモノトーンで落ち着いたファッションが多くなっている。

「藤木さんは“イケオジ”と評されるように、濃いめのくっきりした顔立ちをされているので、“朝の顔”になるためには、服装や髪型など、色々と微調整が必要なのかもしれません。

また、共演者の松下奈緒さんや勝俣州和さんの明るいテンションが番組を引っ張っていることもあり、藤木さんは相槌役にまわりがちで、若干所在なくされている印象です。MC就任から1年たちましたが、今後ファッション含め“朝の顔”として馴染んでいけるのかが注視されます」（同前）

俳優と“朝の顔”の両立、意外に難しい……？