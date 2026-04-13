春に羽織りたい「おしゃれパーカー」→【ユニクロ】で見つけた♡（歓喜）

羽織物が活躍する春。デイリーコーデの相棒にするなら、カジュアルなパーカが便利。今回は【ユニクロ】から登場した「おしゃれパーカ」に注目しました。今っぽいスポーティーなデザインで、いつものコーデをアップデートできそう。撥水やUVカットなど、これからの季節に嬉しい機能面にも注目です。

春の気温差に！ 防風 & 撥水パーカ

【ユニクロ】「ウインドプルーフショートパーカ」\2,990（税込・セール価格）

肌寒さを感じたときに、サッと羽織りやすいショート丈のパーカ。裏地の配色デザインが特徴。小雨程度なら弾く撥水機能付き、さらに防風素材を使用しているのも優秀ポイントです。きれいめのシャツやスカートに外しとして合わせたり、スウェットパンツでラフな休日コーデを楽しむのも◎

レジャーにも◎ UVカット機能付きパーカー

【ユニクロ】「ポケッタブルUVカットパーカ」\3,990（税込）

こちらはさりげないチェック柄になっているのが特徴。UVカット・撥水と機能性も優秀です。肩まわりにゆとりのあるラグランスリーブで動きやすく、アクティブに動くシーンにもおすすめ。コンパクトに持ち運べるポケッタブル仕様なのも便利です。きれいめな着こなしにもなじみそう。

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writer：Emika.M