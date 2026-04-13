『汝、星のごとく』10月9日公開 横浜流星＆広瀬すずが涙する本編映像到着
横浜流星と広瀬すずがダブル主演する映画『汝、星のごとく』の公開日が10月9日に決定。併せてティザービジュアルと本編を使用した予告映像が公開された。
【動画】横浜流星＆広瀬すずが涙 『汝、星のごとく』予告映像
本作は、100万部超のミリオンセラーを記録する凪良ゆうの同名恋愛小説を映画化。漫画原作者になる夢を持つ男子高生・青埜櫂（あおのかい）と、刺繍を仕事にしたいと願いながら母親と暮らす女子高生・井上暁海（いのうえあきみ）が運命に翻弄され、選択に迫られる15年間を描く。
『流浪の月』（2019）に続き2度目となる＜第20回本屋大賞＞も受賞した人気作を実写化した本作。監督に藤井道人を迎え、ダブル主演として横浜流星と広瀬すずが、瀬戸内ののとある島で恋に落ちた櫂と暁海の15年間にわたる人生模様を演じる。
解禁されたティザービジュアルに写し出されるのは、ベッドに横たわりながら笑顔で見つめ合う幸せそうな櫂と暁海。しかし2人の間に配置された「この恋は、あまりに苦しい。」というキャッチコピーが、幸せの先に待つ“岐路”と“選択”に翻弄される未来を暗示している。
本編映像を使用した予告映像では、お互いに複雑な家庭事情を抱えながらも惹かれ合う櫂と暁海が登場。夢を追いかけ島を飛び出す櫂と、島に残り家族を支える暁海の対照的な生活。物理的な距離とともに心の距離も遠ざかる2人が涙を流すシーンも見ることができる。彼らがどのような未来を“選択”するのか…続報に注目したい。
映画『汝、星のごとく』は、10月9日全国公開。
【動画】横浜流星＆広瀬すずが涙 『汝、星のごとく』予告映像
本作は、100万部超のミリオンセラーを記録する凪良ゆうの同名恋愛小説を映画化。漫画原作者になる夢を持つ男子高生・青埜櫂（あおのかい）と、刺繍を仕事にしたいと願いながら母親と暮らす女子高生・井上暁海（いのうえあきみ）が運命に翻弄され、選択に迫られる15年間を描く。
解禁されたティザービジュアルに写し出されるのは、ベッドに横たわりながら笑顔で見つめ合う幸せそうな櫂と暁海。しかし2人の間に配置された「この恋は、あまりに苦しい。」というキャッチコピーが、幸せの先に待つ“岐路”と“選択”に翻弄される未来を暗示している。
本編映像を使用した予告映像では、お互いに複雑な家庭事情を抱えながらも惹かれ合う櫂と暁海が登場。夢を追いかけ島を飛び出す櫂と、島に残り家族を支える暁海の対照的な生活。物理的な距離とともに心の距離も遠ざかる2人が涙を流すシーンも見ることができる。彼らがどのような未来を“選択”するのか…続報に注目したい。
映画『汝、星のごとく』は、10月9日全国公開。