静岡を代表するご当地グルメとして、今や全国的に有名となった「さわやか」のハンバーグ。



牛肉100%の炭焼きハンバーグで、客の目の前で仕上げる迫力の調理も人気となっていますが…、そんな「さわやか」の全35店舗店のうち、たった2店でしか提供されない驚きのメニューがあります。



運ばれてきた鉄板の上に載せられていたのはまさかの炭焼き〇〇！？なんと、それは8種類も乗せられているといいますが…。





（店長）「初めに苦戦したのが、焦げているくらいの火力で焼かないと炭火の良さを感じられない。こんなに焦げていいんだろうか…というぐらいのものを食べたら、それが一番素材の甘みが生きているのが分かった」大人気の「さわやか」で、ハンバーグにひけを取らない人気の限定の炭焼きメニューとは？炭焼きハンバーグで人気の「さわやか」。その中で2店舗限定で提供される驚きの炭焼きメニューとは？アツアツの鉄板から立ち上がる、食欲をそそる香ばしい香り。やってきたのは、2025年11月に、静岡市清水区にオープンした「さわやかベイドリーム清水店」。静岡県内に35店舗を展開する「さわやか」ですが、この店舗に、ほかとは違う驚きのメニューがあります。それが……これ。旬の野菜を主役にした、「炭焼きゴロっと野菜」です。鉄板の上にはハンバーグではなく今が旬のタケノコに、アスパラガス、そして甘みたっぷりの春キャベツなど大ぶりな野菜が、文字通りゴロっと8種類も並んでいるんです。そのまま食べても十分おいしい野菜ですが、さらに味を引き立てるのが、 この「バーニャカウダソース」。アンチョビとガーリックを効かせたコクのある温かいソースで、野菜の甘さが引き立ち思わず手が止まらないおいしさに。実はこれ、35店舗中ここ「ベイドリーム清水店」と「湖西浜名湖店」の、わずか2店舗でしか味わえない限定のメニューなんです。（客）「熱い野菜とっても甘いです。前にたのんでみて、すごく野菜がそのままでもおいしくて野菜だけでお腹いっぱいになれる」ハンバーグの「さわやか」で人々を魅了する野菜のおいしさの秘密とは？（炭焼きレストラン さわやか 杉田 雅之さん）「おいしいハンバーグを作るには炭焼きでないといけないというのと同じように、炭焼きの野菜もかなりの高温で焼くというのが炭の良さを感じていただける」おいしさの秘密は、ハンバーグと同じ「炭火」にありました。高温の炭火で表面を素早く焼き、水分と旨みを閉じ込めます。さらに遠赤外線で、中まで熱が通ることで、野菜のみずみずしさを残しつつ、甘みを引き出しているのです。しかし、この焼き加減にたどり着くまでは試行錯誤が…。（炭焼きレストラン さわやか 杉田 雅之さん）「初めに苦戦したのが、焦げているくらいの火力で焼かないと炭火の良さを感じられない。こんなに焦げていいんだろうか…というぐらいのものを食べたら、それが一番素材の甘みが生きているのが分かった」そのかいあって、お客さんからは大好評。（客）「トマトおいしい。すごく甘くて外側がカリっとしていて中はすごくジューシーでおいしい」もちろん、素材そのものへのこだわりもとても強く、ハンバーグ同様に、独自の厳しい基準をクリアした野菜だけを使用しています。地元・静岡の野菜はもちろん、その時々で最もおいしい旬の素材を厳選しているそうです。（炭焼きレストラン さわやか 杉田 雅之さん）「地元の人が『野菜がおいしい』 と言ってリピーターになってくださる。 ハンバーグがおいしいからこそ、 野菜もおいしいっていう安心感を持っていただいている のかなと思います」でも、さわやかに来たらやはりお肉も食べたい…という人には、「ハンバーグと炭焼き野菜」。肉の旨みと、炭火で進化した野菜の甘み。まさに最強のコンビネーションです。それにしても、なぜ、誰もが知るハンバーグの名店がここまで「野菜」が主役のメニューに力を注いでいるのでしょうか？（炭焼きレストラン さわやか 杉田 雅之さん）「『さわやか』はハンバーグを食べて元気になってほしい、健康になってほしいっていう思いが込められてるんです。野菜は体に良いものですし、旬のもの、地元のおいしい野菜を食べて、地域から元気にしていきたい。 そんな気持ちで提供させていただいています」野菜にこだわっている店は、他にもあります。続いてやってきたのは掛川駅のすぐそばにある「ファニーファーム」。モダンでおしゃれな店内でいただけるのは、アジアンテイストなガパオライスや彩が美しい焼きたてのピザなど、どれも食欲をそそるメニューが並びますが…。（客）「おいしそう」ランチタイムお客さんが手にしているのは、山盛りの野菜。テーブルをのぞいてみても皿からあふれんばかりの野菜。（客）「こんなにいっぱい種類があると思っていなかったからびっくりしたメイン料理の大きさが心配になってきました。ここに来る時は、たくさん食べようと思って、いつも来ている」（ファニーファーム 笹本 綾花さん）「サラダバーはランチでセットでついている。ここまで来ていただいてスタッフが取り分ける何回でも取りに来ていただける」中にはこんな人たちも…。（客）Q.おかわり何杯目？「3杯目です」3杯もおかわりしてしまうという大人気のサラダバー。そこには、どんな秘密があるのでしょうか？（ファニーファーム 笹本 綾花さん）「サラダだけじゃなく、地元の野菜を使ったお惣菜を食べてもらいたい。デリの方まで食べ放題にしています」豪華すぎると話題のサラダバーには、掛川産の桃太郎トマトとカツオを使った黒酢のカルパッチョや、これも掛川産の野菜がふんだんに使われた。新ジャガとレンコンの柚子胡椒マヨグリル。さらにソテーオニオンのキッシュまで。どれも主役級の地元の野菜を使った本格デリがすべて食べ放題なんです。（ファニーファーム 笹本 綾花さん）「知り合いの農家さんがいるので、この時季にこういう野菜が出ると教えてもらって、その野菜を使って次はこのデリにしようと考えている」（客）「季節によってメニューも変わり、旬の野菜が食べられるのでよく来る。家に帰ってこれ作ってみようかな…と参考になる」農家直送の抜群の鮮度と旬の力を最大限に引き出すプロの技が、メインメニューを差し置いてでも食べたい人気の秘密です。これからますます野菜がおいしい季節に。ひと手間加えて、さらにおいしくなったプロの味を試してみてはいかがですか。