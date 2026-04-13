◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）

不安はみじんもない。昨年の最優秀２歳牡馬カヴァレリッツォ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎）がクラシック初戦でＧ１馬としての貫禄を見せる。２歳マイル王に輝いた朝日杯ＦＳから直行を選択した。同ローテからは２０年サリオスの２着が最高で、勝ち馬は出ていない。中１１８日で勝てば過去最長ブランク。データを見ると「鬼門」といえるが、吉岡調教師は自信のまなざしで「調整過程は十分。休み明けになるが、非常に順調にこられた」と言葉に力を込める。

心身ともに進化の気配だ。先月１９日に帰厩。吉岡厩舎流の土曜追いで、１１日に実質的な本追い切りを消化。まだ薄暗い午前５時の栗東・ＣＷコースで３頭併せを行い、僚馬１頭に遅れはしたが、エンジンがかかってからの力強さはさすがだった。トレーナーは「馬場が重たかったので、直線での反応は遅れたけど、ゴール板からもまた伸びていた。いい感じで終われたと思う」と納得の表情。昨年と比べて「体のボリュームも出ているし、精神的なゆとりもある」と、パワーアップを明かした。

カギとなるのは距離。デビューから３戦、すべてマイルに使ってきた。４００メートルの延長については「肉体的には、折り合えば２０００メートルは全然走れると思っている。メンタル面も以前より落ち着いていて、本当に成長している」。初の条件にも、確かな手応えがある。

父サートゥルナーリアは無傷４連勝で皐月賞馬に上り詰めた。角居勝彦厩舎の助手時代に父を手がけた指揮官は、見た目のタイプは違うと分析しつつ「トップスピードに入る脚、一瞬の切れというのは似ているところがある」と走りの共通点を語る。受け継いだ豪脚で、この混戦を切り裂いていく。（山本 理貴）