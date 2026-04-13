超特急・タカシ＆シューヤ、スニーカー特集登場 撮影時は“晴れ男”効果も
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のタカシとシューヤが、11日発売の雑誌『mini（ミニ）5月号』（宝島社）に登場している。
【紙面カット】スニーカーを履きこなして…超特急・タカシ＆シューヤ
タカシとシューヤは、スニーカー特集のモデルとして登場。同特集では、スニーカー界の今をうつす人気ブランドの推しモデルから、ストリートのネクストトレンドスニーカーまで、miniならではの切り口でたっぷり紹介する。
編集部は「撮影当日は厚めの雲が空一面に広がったあいにくのくもり。晴れ男としてもおなじみのタカシさんに『このあと屋上で撮影したいので、ぜひ晴らしてください！』とお願いすると厚い雲を見上げて『いや〜、今日は難しいかもな〜』とのお返事でしたが、2人がそろって屋上に上がったタイミングで青空に！おかげできれいな青空にハイトーンヘアの2人が映える、やんちゃストリートなカットが撮影できました」とコメント。
さらに「『ここ数年やったことのないファッショナブルなポージングでした』とタカシさんから感想をいただいた、一味違う“モデル”な超特急がとても新鮮！スニーカー好きで普段のコーデは靴から決めるというタカシさんと、久しぶりにキャップを前にかぶったというシューヤさんの、やんちゃさあふれるストリートな姿にご注目ください」と伝えている。
【紙面カット】スニーカーを履きこなして…超特急・タカシ＆シューヤ
タカシとシューヤは、スニーカー特集のモデルとして登場。同特集では、スニーカー界の今をうつす人気ブランドの推しモデルから、ストリートのネクストトレンドスニーカーまで、miniならではの切り口でたっぷり紹介する。
編集部は「撮影当日は厚めの雲が空一面に広がったあいにくのくもり。晴れ男としてもおなじみのタカシさんに『このあと屋上で撮影したいので、ぜひ晴らしてください！』とお願いすると厚い雲を見上げて『いや〜、今日は難しいかもな〜』とのお返事でしたが、2人がそろって屋上に上がったタイミングで青空に！おかげできれいな青空にハイトーンヘアの2人が映える、やんちゃストリートなカットが撮影できました」とコメント。
さらに「『ここ数年やったことのないファッショナブルなポージングでした』とタカシさんから感想をいただいた、一味違う“モデル”な超特急がとても新鮮！スニーカー好きで普段のコーデは靴から決めるというタカシさんと、久しぶりにキャップを前にかぶったというシューヤさんの、やんちゃさあふれるストリートな姿にご注目ください」と伝えている。