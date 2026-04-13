Aぇ! group、新曲「でこぼこライフ」カップリングにジュニア時代の代表曲「PRIDE」収録 MVティザー映像も公開
4人組グループ・Aぇ! groupが、グループで初主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』主題歌となる4枚目のシングル「でこぼこライフ」（6月17日発売）の共通カップリング曲に「PRIDE」が収録されることが決定した。
【画像】ちょっとシュール…！Aぇ! group4枚目のSingle「でこぼこライフ」初回盤A
「PRIDE」は、Aぇ! groupが、アイドルでありながら“バンド”というスタイルに本気で向き合うきっかけとなり、その後の活動の大きな武器へとつなげていったジュニア時代から大切に歌い続けてきた楽曲。
ファンの間でも長く愛され続けており、ジュニアCHANNELに公開されているライブ映像の再生回数は1900万回を超えるなど、グループを象徴する代表曲のひとつになっている。これまでも音源化を熱望されていたが、ついにそれが実現する形となった。
さらに、メンバーそれぞれが一言一言を丁寧に紡いだメッセージで構成されたティザー映像も公開。本作に込められた想いや世界観を、より深く伝える内容となっている。本楽曲はファンとともに大切に紡いできた楽曲だからこそ、ミュージックビデオ本編はまずファンへ届けたいという想いのもと、CDリリース後となる6月19日に公開予定になっている。
【画像】ちょっとシュール…！Aぇ! group4枚目のSingle「でこぼこライフ」初回盤A
「PRIDE」は、Aぇ! groupが、アイドルでありながら“バンド”というスタイルに本気で向き合うきっかけとなり、その後の活動の大きな武器へとつなげていったジュニア時代から大切に歌い続けてきた楽曲。
さらに、メンバーそれぞれが一言一言を丁寧に紡いだメッセージで構成されたティザー映像も公開。本作に込められた想いや世界観を、より深く伝える内容となっている。本楽曲はファンとともに大切に紡いできた楽曲だからこそ、ミュージックビデオ本編はまずファンへ届けたいという想いのもと、CDリリース後となる6月19日に公開予定になっている。