LUNA SEA×GLAY “奇跡”の東京ドーム対バン映像ジャケット解禁 手つなぐ9人の姿
5月27日に発売されるLUNA SEAとGLAYによる対バンライブの映像作品『The Millennium Eve 2025 in Tokyo Dome』のジャケット写真が解禁された。また、各店舗、ECサイトでの先着購入者特典のビジュアルも公開された。
【画像】ほしい！各店舗の先着予約特典
昨年2月22日に、約25年ぶりに東京ドームで開催された両者の対バンライブ。ジャケットでは、横に並んだ出演者9人がラストカーテンコールのように手を繋ぎ、腕を頭上に掲げる様子が収めされている。“奇跡”とも呼べる同ライブを走り切った両者の達成感と充足感が伝わる、印象的なジャケットとなっている。
同時に解禁された各CDショップ、ECサイトでの先着購入者特典のビジュアルも、同ジャケットのビジュアルを用いてデザインされている。
リリース情報解禁以降、商品化への感謝の声が広がっている同作。ジャケット写真が解禁されたことで、さらにファンの期待値は上がりそうだ。
【画像】ほしい！各店舗の先着予約特典
昨年2月22日に、約25年ぶりに東京ドームで開催された両者の対バンライブ。ジャケットでは、横に並んだ出演者9人がラストカーテンコールのように手を繋ぎ、腕を頭上に掲げる様子が収めされている。“奇跡”とも呼べる同ライブを走り切った両者の達成感と充足感が伝わる、印象的なジャケットとなっている。
同時に解禁された各CDショップ、ECサイトでの先着購入者特典のビジュアルも、同ジャケットのビジュアルを用いてデザインされている。
リリース情報解禁以降、商品化への感謝の声が広がっている同作。ジャケット写真が解禁されたことで、さらにファンの期待値は上がりそうだ。