お笑いコンビ・共犯者の洋平さんが亡くなったことが13日、所属する松竹芸能の公式サイトで発表されました。26歳でした。

松竹芸能に掲載されているプロフィルによると、共犯者は洋平さんと国京さん（29）によるコンビ。今年2月に開催された『第8回江戸まちたいとう芸楽祭』 ”たけしが認めた若手芸人 ビートたけし杯「お笑い日本一」“に出演するなど、活躍していました。

洋平さんは1999年7月8日生まれ、 千葉県館山市出身です。

■松竹芸能のコメント全文

弊社所属の共犯者 洋平（本名：鈴木洋平）が、2026年4月10日（金）、急逝いたしました。

あまりに突然の出来事に、所属タレント、スタッフ一同、

未だ現実を受け止めきれず、深い悲しみに暮れております。

原因につきましては現在確認中ではございますが、

医師からは急性の疾患によるものと伺っております。

生前に皆様から賜りました

ご厚情に心より感謝申し上げますとともに、

謹んでお知らせ申し上げます。

最後になりますが、

ご遺族ならびに関係者の深い悲しみにご配慮いただき、

憶測や誤解に基づく記事の掲載やSNS等での発信等は、

厳にお控えいただきますよう切にお願い申し上げます。

松竹芸能株式会社