俳優・黒沢年雄（82）が13日までに自身のブログを更新し、パン店を巡る投稿が“炎上”した件について言及した。

黒沢は「横浜のホテル内にあるフィットネスクラブの会員である…駐車場は無料なので，帰り掛けに隣接するデパートの地下街で食材やら何やらと便利に利用している」といい「ホテル内の地下にある直営のパンが美味しいので行く度に購入…ある時そのパン屋でいつもより少なく買い物した…駐車場のスタンプを押し忘れ，クラブ迄戻るのが面倒なので駐車券にスタンプを初めてお願いしたら，パンの購入金額が少ないので押せないとの事…今まで何十回と購入して来た事か！」と怒りをにじませる。

「とても嫌な気持ちになり…それ以来そこのパン屋では購入する気になれなくなった…人間にはちょっとした思いやりと気遣いがお客様の心を掴む…融通をきかせないと…彼女は機転が効かないのか(他のスタッフには何回かスタンプの件を言われたが、事前に貰っているから断った事がありました)」とし「そのスタッフに教育したい…僕がホテルのメンバーでお店の常連客だと知っているはず，それなりの臨機応変の対応は必要だと言う事…杓子定規ではいけませんですよ…ひとりのお客を逃しましたね(笑)」とつづっていた。

この投稿がネット上で物議を醸したが、ブログのコメント欄では「黒沢さん、ドンマイ、ドンマイです」という励ましの声が。これに黒沢は「心配ご無用（笑）嫌な活字は読みませんから」と明るく振る舞っていた。