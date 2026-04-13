首の手術で入院していたマツコ・デラックスが１３日、ＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中」で復帰した。共演の若林史江氏が長期の入院で「痩せてたらどうしよう」と心配していたことを明かした。

２月９日の放送で電話出演していたマツコは、それ以降治療に専念。長期入院となったが、この日、変わらぬ姿で復帰した。

食事について「最近、白和えばっかり食べている」というマツコは、病院食について聞かれ「それが…おいしかったのよ」と告白。「すごいちゃんと栄養管理されているものってすごいね。カロリーは２０００キロとかしかないけど、お出汁とかで工夫してるんだろうね。おいしかった」と振り返った。

若林氏が「ＶＩＰルーム食でしょ？」と聞くも、マツコは「（全部屋）共通なの」「白和えにはまったのもそれでなの。私が白和え食うわけないじゃん」と白和えブームは病院食が美味しかったからだとした。

若林氏は「病院食が長くて、栄養管理されてるじゃん？運転しながら『やせてたらどうしよう』ってすっごい（心臓が）バクバクしてた」と本音を吐露。マツコは「そう簡単に痩せないわよ」と即答していた。