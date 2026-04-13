モノの値上がりが続く中、各自治体が様々な方法で生活支援策を打ち出しています。小松市では13日から、マイナポイントをキャッシュレス決済に付与する取り組みが始まりました。久々江龍飛フィールドキャスターの取材です。

小松市がスタートさせた支援事業は国からの交付金およそ2億9000万円を活用し、16歳以上の市民を対象に、5000円相当のマイナポイントがキャッシュレス決済サービスに付与される仕組みです。

小松市民「一応もらうものだけもらっておこうかな」「食品が値上がりして色々買い物してもすぐお金がぱっと飛んでいく感じ。食料品とかいろいろな日々の食事代に」

久々江龍飛フィールドキャスター「市役所には今回のキャンペーンの相談窓口が設置され、担当者から登録方法を教えてもらえます」

多くの高齢者がスマートフォンに不慣れ… 申請サポート窓口の利用呼びかけ

利用できる5つの決済サービスによって登録方法が異なるため、中にはこんな声も。

相談窓口を訪れた人と職員のやり取り「やっぱりアプリがないとできないもんね」

「一人だけ今回していただいて」「私また来ないといけないの？」

「スマートフォンで自宅でできます。ここじゃなくてもできますので」

「ちょっと難しいですね、やっぱり」

「分からん」「難しい」

「（スマホを）もっていなかったら（ポイントが）入らない人もいるんじゃないかな」

スマホの操作に不慣れな高齢者も多く、行政側の丁寧な対応が必要です。

小松市スマートシティ推進課・中村宜嗣主幹「キャッシュレス決済を通して（キャッシュレスに）なじんでもらいたいという思いで今回こういう形をとっている。操作が不慣れな人もいると思うが、申請のサポート窓口を開設しているのでそちらを利用して申し込みしてほしい」