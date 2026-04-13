ＤｅＮＡは１３日、お笑いコンビ「エルフ」のエルフ荒川が、５月１２〜１４日の中日戦で実施する「ＹＯＫＯＨＡＭＡ ＧＩＲＬＳ☆ＦＥＳＴＩＶＡＬ ２０２６ Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ 横濱ハーバー」を盛り上げる“ブチアゲ隊長”に就任することを発表した。１２日の初戦では荒川が試合前にセレモニアルピッチを行う。

今年の「ＹＯＫＯＨＡＭＡ ＧＩＲＬＳ☆ＦＥＳＴＩＶＡＬ」のテーマは「ベイ☆ギャルマインド」。自分の「好き」に全力で突き進むギャルマインドのエネルギーでチームを勝利に導くことを目指す。

【エルフ荒川コメント】

『ＹＯＫＯＨＡＭＡ ＧＩＲＬＳ☆ＦＥＳＴＩＶＡＬ２０２６ Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ 横濱ハーバー 』☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆？！？！？！？！？！？！？！？！？！？！？のセレモニアルピッチに？！？！？！？！？！私たちが？！？！？！？！？！？！夢のようです。

ありがとうございます涙♡♡♡

そしてなにより皆さんと共に思い出を作らせて頂けることがうれしすぎるーー♡♡♡♡

幸せーーーーー♡♡♡♡♡♡アゲーーーーーー♡♡♡（笑）

皆さんにとって最高の一日になるように全力で、挑ませて頂きます！！！！

よろしくお願いします！！！！

ぎゃぁあああああ涙涙涙♡♡涙涙♡涙涙涙涙涙涙涙（笑）（感情がまだ溢れ出してる）