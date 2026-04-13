お笑いコンビ「共犯者」の洋平（ようへい、本名・鈴木洋平）さんが１０日に亡くなったことが１３日、所属の松竹芸能から発表された。２６歳だった。同事務所が医師に確認したところ、死因は「急性の疾患によるもの」という。

洋平さんは１０日、東京・下北沢でライブに出演する予定で、自身のＸに「本日１９時より🎌下北にて🎌お世話になります🎌」と書き込んでいた。関係者によると、洋平さんは開演時間になっても会場に姿を見せなかったため、ライブ本番は相方の国京（くにきょう）だけが出演した。

【コメント全文】

弊社所属の共犯者 洋平（本名：鈴木洋平）が、2026年4月10日（金）、急逝いたしました。あまりに突然の出来事に、所属タレント、スタッフ一同、未だ現実を受け止めきれず、深い悲しみに暮れております。

原因につきましては現在確認中ではございますが、医師からは急性の疾患によるものと伺っております。

生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。

最後になりますが、ご遺族ならびに関係者の深い悲しみにご配慮いただき、憶測や誤解に基づく記事の掲載やSNS等での発信等は、厳にお控えいただきますよう切にお願い申し上げます。

松竹芸能株式会社