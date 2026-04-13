俳優・田中海咲さんが自身のインスタグラムを更新。

運転免許証の写真を公開しました。



【写真を見る】【 俳優・田中海咲 】 運転免許証の写真を公開 ファン反響 「こんな美人な免許の顔写真ある？？」「映画のヒロインのように可憐」





田中海咲さんは「今更ながら、免許習得いたしました。」と綴ると、免許証の写真をアップ。



続けて「安全運転で楽しみます。」と、綴っています。









この投稿にファンからは「運転免許取得おめでとうございます」・「黒髪ロングの証明写真は、まるで映画のヒロインのように可憐で見惚れてしまいます」・「こんなに綺麗に免許証の写真撮れるんだ」・「こんな美人な免許の顔写真ある？？」・「おめでとう、安全運転で楽しんで下さい。」などの反響が寄せられています。







また、インスタグラムのストーリー機能に、田中海咲さんは「まだ一度もドライブは出来ておりません 笑」と記しています。









田中海咲さんは、ＮＨＫの朝ドラ「あんぱん」に「山野わかば」役で出演。

他にも、数々の舞台やミュージカルで活躍しています。



【 田中海咲さん プロフィール 】



生年月日:2003年3月20日(23歳)

出 身 地:神奈川県横浜市



血 液 型:O型



特 技:歌唱(mid1C~hihiE)

ジャズダンス(12年)



経 験:バレエ (3年)/タップダンス

シアターダンス/HIPHOP

コンテンポラリー/KーPOP









【担当：芸能情報ステーション】