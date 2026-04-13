SEVENTEEN、1年ぶり日本ファンミーティングのポスター公開！特設サイトも同時オープン

SEVENTEENが、約1年ぶりとなる日本ファンミーティングのポスターを公開した。

SEVENTEENは4月13日、日本ファンミーティング「SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'」のポスターを解禁し、同時に特設サイトも公開した。

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今回のポスターは、ファンミーティングのタイトル「YAKUSOKU」に込められた意味、「SEVENTEENとCARAT（SEVENTEENのファンダム名）との約束の場所であり、ここで再会するという約束。必ずまた会おう、ずっと一緒にいよう」からインスピレーションを受けた。

SEVENTEENとCARATが常につながり、そばにいることを想起させる「糸」をモチーフに、優しく微笑むメンバーの周囲を彩るデザインが施されている。

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また、「SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'」の特設サイトも同時にオープン。公演の詳細やチケットに関する最新情報は、同サイトで確認できる。

なお、SEVENTEENは2025年9月からスタートしたワールドツアー「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]」のアンコール公演「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] ENCORE」を、4月4日・5日に仁川アジアード主競技場で開催。約7カ月にわたるツアーを締めくくり、オンラインとオフラインを合わせて約90万人のCARATを魅了した。

そんなSEVENTEENが東京・大阪の2大ドームで開催するファンミーティング「SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'」に、ファンの期待が高まっている。