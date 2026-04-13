メ～テレ（名古屋テレビ）

のどかな景色が広がる岐阜県東白川村。人口約2000人の村の議会議員を決める選挙で、異変が起きています。立候補者が足りない…？

岐阜県美濃地方にある東白川村。村で目撃例があったとされる「ツチノコ」を探す年に1回のイベントでも知られています。

総面積の9割を森林が占める、普段はのどかな村ですが…。

4月7日に告示された村議会の議員選挙。

定数は7人でしたが、立候補したのは6人。候補者が足りない「定数割れ」となり、6人全員が無投票で当選しました。

選挙前は7人いた議員ですが、1人は12日に投開票があった村長選に出馬し、別の1人は引退。

現職が2人少なくなった中、今回新たに立候補した新人は1人だけでした。

「立候補は簡単には決められることではないので、まず家族の理解がないとできない。家族に相談して、やりたいのであればと決断しました」(村議選で当選 今井沙織さん)

なかなか議員のなり手のいない状況に、現職のベテラン村議は…。

「少人数になってきた時に受け持つ範囲があって、やるべきことが多すぎる中でこなせる人がいなかったのが現状だと思う」(現職 安保泰男 議員)

今後は欠員1のまま議会運営が進められ、さらに欠員が出た場合、補欠選挙を行うことになります。

報酬の低さが一つの要因

なり手不足の背景は、報酬面にもあるとみられます。

東白川村の議員報酬は月額18万円。一方、人口約36万6000人の岐阜市では65万円です。

人口約2000人の東白川村の財政は厳しく、報酬を簡単に上げられるものではありません。

「議員報酬だけでは生活できないので、仕事との両立が今後の課題です。(仕事の)回数は減るが、両立していきたい」（村議選で当選 今井沙織さん）

こうしたなり手不足の現状について、地方自治が専門の三浦哲司・名古屋市立大学教授は…。

「実際に18万円だと、そこから税金などが引かれて、手取りはもっと少なくなってしまう。議員報酬が果たして妥当かどうかも含め、議会として検討がいるのではないか」

三浦教授は、議会の定数割れは中山間地や離島など全国で増える傾向にあるとし、議会だけではなく自治体全体で考えるべきだと言います。

「首長が何かやる時にしっかりとチェック機能を果たすのが議会の1つの重要な役割。6人よりも7人と、より多くの議員が村政の監視機能を担うことは重要。それが巡り巡って、村長の意向が強く走ってしまった時、しっかりとブレーキをかけられるかということにもかかわってくる」（三浦教授）

今後、数の少ない議員たちと向き合っていく新しい村長は、村の運営をどう考えているのでしょうか。

「議会の本質は議論。6人でも十分多様性は担保される。(地域では)4年後にはがんばって(候補を)作ろうという機運があるので、(定数割れは)今回限りのことと受け止めている」（村長選で当選した元副村長 桂川憲生さん）

“議員のなり手不足”はほかにも

議員の”定数割れ”の問題は、東白川村だけはありません。

東海地方では、岐阜県飛騨市で2020年に定数14に対し立候補は13人。

愛知県幸田町でも2019年に定数16に対し立候補は15人と、多くはないものの、たびたび起きています。

名古屋市立大学の三浦教授は「議会側が主導して動かない限り、なり手不足は改善しない」としています。

全国の議会ではこんな取り組みも。

長野県喬木村では、多くの人が議会に来られるように「夜間・休日議会」を導入。また、会社員などとの兼業をできるようにしました。

また、愛知県知立市は「高校生議会」を開催しています。議会で高校生目線の議案を発表するなど、若者に議会への関心を持ってもらえるような取り組みをしています。

三浦教授は「こうした取り組みを一歩として、市民が議会に接する機会を増やすことが必要だ」としています。