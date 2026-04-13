【MODEROID スペルビア】 11月 発売予定 価格：9,600円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID スペルビア」を11月に発売する。価格は9,600円。

TVアニメ『勇気爆発バーンブレイバーン』より高慢を司るデスドライヴズ「スペルビア」をMODEROIDシリーズで立体化。全高約170mmで、各部にクリアパーツが使用され、劇中のデザインが再現されている。

各関節可動に付属の交換用手首によって劇中の印象的なアクションポーズを再現可能。背中のウイングは開閉状態をそれぞれ再現できる。

武器パーツとして「飛燕雷牙（ひえんらいが）」が付属。連結・分離状態の選択式となっている。パーツ差し替えにより、胸部カプセル挿入／排出状態を再現可能。

ボーナスパーツとして、バーンブレイバーンに装備可能な「スペルビアソード（ノーマルカラー）」が付属。さらに、大張正己監督考案による玩具オリジナルギミックとして背中のウイングユニットが分離し、別売りのブレイバーンおよびバーンブレイバーンへ合体させることができる。（※合体時にブレイバーンの背部ユニットを取り外します）

MODEROID スペルビア

2026年11月 発売予定

価格：9,600円

スケール：ノンスケール

サイズ：頭頂高約170mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：CHANISS（GOD BRAVE STUDIO）

設計：mffp

※「MODEROID ブレイバーン」（別売）とあわせて飾ろう。

※「MODEROID スペルビア」以外は付属しません。

※「MODEROID スペルビア」以外は付属しません。

(C)「勇気爆発バーンブレイバーン」製作委員会

※画像は塗装済みの完成見本です。実際の商品とは異なります。

※「MODEROID ブレイバーン」「MODEROID バーンドラゴン」「MODEROID バーンブレイバーン」は別売りです。