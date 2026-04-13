こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント「楽天スーパーDEAL」を開催中。

本日2026年4月13日は、シンプル・携帯性・安定感の三拍子揃ったUGREEN（ユーグリーン）の「卓上スマホ・タブレットスタンド（30285）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

【4/4〜40倍ポイントバック】UGREEN スマホスタンド 携帯電話スタンド iPhone 13/17/mini/Pro/Max スタンド 折りたたみ式 角度調整可能 4~7.9インチのiPhone Androidスマホ タブレットに適用 スマホホルダー シンプル スマートフォンスタンド 携帯スタンド スマホホルダー 1,299円 （40%還元：4月17日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

角度調節も自由自在。UGREENの「卓上スマホ・タブレットスタンド」がお買い得

UGREEN（ユーグリーン）の「卓上スマホ・タブレットスタンド（30285）」が40％ポイント還元でお買い得です。

ヒンジ部分をカチカチと動かすことで、10段階で調節が可能。0度から最大100度まで好きな角度に固定できます。

縦置きと横置きの両方に対応。動画視聴やテレワーク、キッチンでのレシピ確認など、日常のあらゆるシーンで大活躍します。

多彩なデバイスと互換性あり！ 軽量かつ高耐久性で持ち運びにも便利

iPhoneやGalaxy、Xperia、Kindle、Switchなど幅広いデバイスと互換性があり使い勝手抜群。

最大重量350g以下、4〜7.9インチのスマホやタブレットなら、メーカー問わずに使用可能です。

素材には耐衝撃性＆耐熱性に優れたABS樹脂を使用。

本体の重量は80gと軽く、折りたたみ式を採用したコンパクトなデザインで持ち運びにも最適です。

安全面に配慮した工夫も充実。大切なスマホをしっかり固定します

デバイスが接触する内部面には滑り止めかつ傷防止に効果があるシリコンを採用。大切なスマホがズレたり落下する心配もありません。

本体の底面にはゴム製の滑り止めパッドがあり、使用時の安定性を高めています。

【4/4〜40倍ポイントバック】UGREEN スマホスタンド 携帯電話スタンド iPhone 13/17/mini/Pro/Max スタンド 折りたたみ式 角度調整可能 4~7.9インチのiPhone Androidスマホ タブレットに適用 スマホホルダー シンプル スマートフォンスタンド 携帯スタンド スマホホルダー 1,299円 （40%還元：4月17日9時59分まで） 楽天で購入する PR PR

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上記の表示価格と販売期間は執筆時のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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Image/Source:楽天市場