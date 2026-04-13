阪神は開幕3試合で計319球の高橋を抹消

阪神は13日、3戦2勝でリーグトップの防御率0.38を残している高橋遥人投手を出場選手登録から抹消した。前日12日の中日戦（バンテリンドーム）でも9回完封勝利を飾った“エース”の離脱となったが、ファンは「抹消は賛成」などと“安堵”している。

高橋は今季初登板となった3月28日の巨人戦（東京ドーム）で9回3安打の完封勝利。4月5日の広島戦（マツダスタジアム）は6回5安打1失点。そして、前日12日の中日戦では9回5安打で今季2度目の完封だった。

11勝4敗で開幕ダッシュに成功した首位阪神を引っ張る存在ではあるが、突然の抹消。とはいえ、高橋のここまでの投球数は112球、84球、123球の計319球。休養の意味合いが強い抹消といえる。

それを把握しているのかファンも好意的な反応。「安心しました」「さすがは藤川監督」「休養にあててください」「シーズンを見通しての采配」「遥人も納得だろう」「この辺りがマネージメント力って感じやね」といった声が相次いでいた。

30歳左腕は2021年から3度の手術を経験している。まずはシーズンを通しての活躍が期待されている。（Full-Count編集部）