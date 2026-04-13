『アナ雪』の新コレクションが「ディズニーストア」に登場！ 爽やかな水色のトートバッグなど展開
「ディズニーストア」は、4月17日（金）から、短編アニメーション『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』をモチーフにした新コレクション「FROZEN FEVER」を、全国の店舗で発売。一部店舗および公式オンラインストアでは、先行して4月14日（火）より順次販売される。
【写真】世界観たっぷりな「フレアスカート」や「トートバッグ」も！ 新作コレクション一覧
■初夏にぴったりなコレクション
今回発売されるのは、爽やかな水色をベースにひまわりや赤い糸などをアクセントとしてあしらった、初夏にぴったりなコレクション。
ラインナップには、ケーキをつまみ食いするオラフや、エルサのくしゃみで現れるスノーギースの「ぬいぐるみ」がそろう。
また、きらきらと輝くぱっちりとした目がキュートな「TINY」シリーズから、アナとエルサの「ぬいぐるみキーチェーン」が登場。
さらに、アナとエルサのドレスをイメージした「フレアスカート」や「トートバッグ」といったファッションアイテムのほか、アナのドレス風「エプロン」や「マグカップ」、「アクセサリースタンド」なども展開し、作品の世界観を楽しめるアイテムが勢ぞろいしている。
【写真】世界観たっぷりな「フレアスカート」や「トートバッグ」も！ 新作コレクション一覧
■初夏にぴったりなコレクション
今回発売されるのは、爽やかな水色をベースにひまわりや赤い糸などをアクセントとしてあしらった、初夏にぴったりなコレクション。
また、きらきらと輝くぱっちりとした目がキュートな「TINY」シリーズから、アナとエルサの「ぬいぐるみキーチェーン」が登場。
さらに、アナとエルサのドレスをイメージした「フレアスカート」や「トートバッグ」といったファッションアイテムのほか、アナのドレス風「エプロン」や「マグカップ」、「アクセサリースタンド」なども展開し、作品の世界観を楽しめるアイテムが勢ぞろいしている。