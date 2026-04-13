“YouTube登録者115万人”ホロライブのVTuberが活動休止 ロボ子さん、マネージャーが代理投稿「ご家族の急病により」
ホロライブプロダクション所属のVTuber・ロボ子さんが、一時活動休止することを発表した。本人Xにて13日、マネージャーの代理投稿により伝えられた。
【X投稿】マネージャーが代理投稿 ロボ子さんの活動休止を告知
投稿では「いつも応援していただいているろぼさーの皆様へ」と題し、「ロボ子さんはご家族の急病により、しばらくの間配信活動をお休みさせていただきます」と発表。続けて「本人は対応に専念するため、マネージャー代理にてご連絡させていただきました」と知らせた。
また「状況が落ち着きましたら元気に戻ってきますので、温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。
ロボ子さんはYouTube登録者数115万人、Xのフォロワー90万人をもつVtuberで、ホロライブの0期生の1人。
【X投稿】マネージャーが代理投稿 ロボ子さんの活動休止を告知
投稿では「いつも応援していただいているろぼさーの皆様へ」と題し、「ロボ子さんはご家族の急病により、しばらくの間配信活動をお休みさせていただきます」と発表。続けて「本人は対応に専念するため、マネージャー代理にてご連絡させていただきました」と知らせた。
また「状況が落ち着きましたら元気に戻ってきますので、温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。
ロボ子さんはYouTube登録者数115万人、Xのフォロワー90万人をもつVtuberで、ホロライブの0期生の1人。