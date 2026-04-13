ホロライブVTuber・ロボ子さんが活動休止

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　ホロライブプロダクション所属のVTuber・ロボ子さんが、一時活動休止することを発表した。本人Xにて13日、マネージャーの代理投稿により伝えられた。

【X投稿】マネージャーが代理投稿　ロボ子さんの活動休止を告知

　投稿では「いつも応援していただいているろぼさーの皆様へ」と題し、「ロボ子さんはご家族の急病により、しばらくの間配信活動をお休みさせていただきます」と発表。続けて「本人は対応に専念するため、マネージャー代理にてご連絡させていただきました」と知らせた。

　また「状況が落ち着きましたら元気に戻ってきますので、温かく見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。

　ロボ子さんはYouTube登録者数115万人、Xのフォロワー90万人をもつVtuberで、ホロライブの0期生の1人。