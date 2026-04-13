『大食い王』女性トップは50歳の“レジェンド”「50歳には見えんな…」「すごい胃袋」
テレビ東京で12日、『最強大食い王決定戦2026春』（後6：30）が放送され、50歳の“レジェンド”が女性トップだった。
【大食い王】「50歳には見えんな…」女性トップの50歳の“レジェンド”
新たなチャンピオンになったのはRyu。決勝では60分間ラーメンを食べ続け、32杯を平らげた。1杯あたり2分を切るペースでラーメンを食べたことになる。
女性でトップだったのは3位のアンジェラ佐藤。50歳にして23杯を食べた。
新鋭の猛追を振り切って決勝戦まで上り詰め、堂々の成績を残したアンジェラ。「50歳には見えんな…」「50歳でこれはマジですげぇわ」と年齢に驚く声があったほか、「すごい胃袋」と、ただただ驚愕するコメントも寄せられていた。
【大食い王】「50歳には見えんな…」女性トップの50歳の“レジェンド”
新たなチャンピオンになったのはRyu。決勝では60分間ラーメンを食べ続け、32杯を平らげた。1杯あたり2分を切るペースでラーメンを食べたことになる。
女性でトップだったのは3位のアンジェラ佐藤。50歳にして23杯を食べた。
新鋭の猛追を振り切って決勝戦まで上り詰め、堂々の成績を残したアンジェラ。「50歳には見えんな…」「50歳でこれはマジですげぇわ」と年齢に驚く声があったほか、「すごい胃袋」と、ただただ驚愕するコメントも寄せられていた。