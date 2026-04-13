今日4月14日で、熊本地震の前震の発生から10年になりました。

【写真を見る】きょう熊本地震から10年 2度の震度7を経験した益城町の今 変わりゆく益城町と変わらぬ人々の営み

2016年年8月、2度の震度7に襲われた最大の激震地、熊本県益城町の県道を走った時の様子です。

記者「今、益城町に入りました。健軍電停から5分ぐらいですが、このあたりから傷んでいる建物が目立つようになり、道路状況も悪い」

地震から4か月が経っても建物が崩れた状態のままでした。

益城町民「悲しいですよ。わが家をこんなにされて」

自宅が全壊 撤去作業を始めたばかりの男性

県道沿いの自宅が全壊した腰尾文人さん。この日、撤去作業を始めたばかりでした。

腰尾文人さん「早く片付けたい。きれいさっぱりの方が気持ちが。残しておくと、来る度に気持ち悪くなる」

ただ、この時はまだ、町の未来像が見えず、同じ場所に家を建て直すべきか決めかねていました。

腰尾文人さん「どうなるんだろう、町が」

熊本地震から10年が経つ今、益城町は…

それから10年、県道沿いは大きく姿を変えました。

かつては2車線だった町を貫く県道は、4車線になりました。

そして区画整理事業が進む地域も。

ここは町役場の南、約400メートルの場所にある宮園地区です。

土地区画整理事業とは、災害に強い町にするために道路を広げ、防災公園や宅地などを一体的に整備するものです。

公園ができ、新しい建物が増え、地域の雰囲気は大きく変わっていました。

区画整理事業は進んできているが…

さらに今、区画整理事業の地域では、新たな生活道路の整備と合わせて住まいの建設も進んでいました。

この地域で家を再建した三村和也さん（65）です。

区画整理事業による町の変化について尋ねました。

三村和也さん「住宅地としては良くなっていると思う。ただ発展するかは…店も何もできていないので、それができて初めて発展するのかなと思う」

10年前、自宅の片づけをしていた男性に会いに

そして10年前、自宅の片付けをしていた腰尾さんに会いに行きました。

腰尾文人さん「町が、道がよくなったから、よかでしょ？久しぶりに来たね。地震の時はよく取材してもらって、ありがとうございました」

腰尾さんは、地震から3年後に、ほぼ同じ場所に自宅を建て直しました。

ただ、庭が区画整理に伴う道路整備の区域となっているため、再び自宅を移転する必要があります。

腰尾文人さん「壊して作り直し。区画整理」

青谷「腰尾さん、今78歳でしょ。大変ですね」

腰尾文人さん「80歳までに出来上がると思っているけど。まあ長いね時間が。でも、頑張らないかん」

地震から10年が経ち、腰尾さんは78歳に。それでもゆっくりと過ごせるのはまだ先になりそうです。

変わる益城町

記者「この辺りも区画整理事業の対象地域です。奥に見えているのが4車線化が完了した県道。そして右側には益城町役場。この辺りは大きく雰囲気が変わった場所です」

この益城町役場の向かいで営業するのが「きやま食堂」です。

昼時ともなると満席になります。

来店客「おいしいです。おいしいし、安いし」

店を切り盛りする岩崎すえみさん（71）です。

当時、営業していた店が被災しましたが、その後、町の中心部にできた仮設商店街で食堂を続けました。

きやま食堂 岩崎すえみさん「みんなが助けてくれる。自分1人じゃ何もできんよ」

今の場所で営業ができるのは、あと1年ほど

せっかくなので、昼食をいただきます。

記者「注文して1分半で来ました」

店の看板メニュー、ホルモン味噌煮込み定食です。

記者「いただきます。おいしい。ご飯が進みますね」

人気の食堂ですが、町役場前のこの場所も仮設の店舗。ここで営業できるのはあと1年ほどです。

岩崎すえみさん「次の10年、苦しいね」

記者「益城町は良くなりそう？」

岩崎すえみさん「どうだろう。期待しておこう」

岩崎さんは、別の場所を探して食堂を続けるつもりです。

取材時はサクラの季節で、福岡から来た孫と花見をする夫婦がいました。

妻「お父さんとしてはどう？益城はどういう風に？」

夫「今のままでいい。住みやすい町だしね」