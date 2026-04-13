17LIVE、タナカガがプロデュースするコスメライン「GAB ME」のPRモデルを選出するオーディションイベント開催
ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が10日より、YouTuber・パパラピーズのタナカガがプロデュースするコスメライン「GAB ME(ガブミー)」のPRモデルを選出するオーディションイベント「パパラピーズタナカガ×17LIVEコラボ! コスメ『GABME』PR看板モデル争奪戦」を開催している。
「パパラピーズタナカガ×17LIVEコラボ! コスメ『GABME』PR看板モデル争奪戦」
○豪華プライズが贈呈
「パパラピーズタナカガ×17LIVEコラボ! コスメ『GABME』PR看板モデル争奪戦」は、17LIVEで認証契約している女性ライバーであれば、誰でも参加が可能。上位に入賞したライバーには、「GAB ME」の公式PRモデルとして渋谷駅へ掲出する広告への出演、タナカガの公式YouTubeへの出演、「GAB ME」とタナカガの公式SNSへの掲載など豪華なプライズが贈呈される。
【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。
「パパラピーズタナカガ×17LIVEコラボ! コスメ『GABME』PR看板モデル争奪戦」
「パパラピーズタナカガ×17LIVEコラボ! コスメ『GABME』PR看板モデル争奪戦」は、17LIVEで認証契約している女性ライバーであれば、誰でも参加が可能。上位に入賞したライバーには、「GAB ME」の公式PRモデルとして渋谷駅へ掲出する広告への出演、タナカガの公式YouTubeへの出演、「GAB ME」とタナカガの公式SNSへの掲載など豪華なプライズが贈呈される。
【編集部MEMO】
｢17LIVE(イチナナ)」は、日本最大級のライブ配信アプリ。すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない人に対して、ライブ配信を楽しんでもらいたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催している。