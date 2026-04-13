ドル反落、ドル円１５９．５０台＝ロンドン為替



ロンドン序盤は、ドルが反落している。ドル円は東京朝方に159.85付近まで買われたあとは、上値を抑えられている。足元では159.50台へと反落している。ユーロドルは1.1700付近、ポンドドルは一時1.3430台までと反発している。米10年債利回りは4.36％付近に上昇したあとは、4.32％台へと低下。週明けの急上昇に調整が入っている。先週末の米国とイランとの停戦協議が不調に終わったことで、週明けは有事のドル買いが再燃して取引を開始したが、その動きは継続していない。



USD/JPY 159.59 EUR/USD 1.1692 GBP/USD 1.3429

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