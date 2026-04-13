通貨オプション ボラティリティー 期近が低下、中東有事は緊迫化も市場反応は限定的 通貨オプション ボラティリティー 期近が低下、中東有事は緊迫化も市場反応は限定的

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通貨オプション ボラティリティー 期近が低下、中東有事は緊迫化も市場反応は限定的



USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 6.49 6.83 5.57 7.15

1MO 7.99 6.66 6.61 7.34

3MO 8.40 6.44 7.19 7.24

6MO 8.81 6.53 7.74 7.51

9MO 9.01 6.67 8.03 7.73

1YR 9.11 6.80 8.22 7.85





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 6.44 10.30 7.59

1MO 7.66 10.17 7.57

3MO 8.09 9.83 7.54

6MO 8.66 9.85 7.74

9MO 8.94 9.86 7.89

1YR 9.10 9.87 7.98

東京時間16:33現在 参考値



週明けのロンドン序盤、短期ボラティリティー水準は低水準に落ち着いている。ドル円１週間6.49％、ユーロドル１週間6.83％など。先週末の米国とイランの停戦協議は実質上「物別れ」に終わった。週明けのオセアニア市場では有事のドル買い反応が広がった。しかし、先週からの取引レンジから目立った乖離はみられていない。足元では、ドル高の動きも一服。次の材料待ちとなっている。

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