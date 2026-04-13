韓国の５人組男性グループ・ＴＯＭＯＲＲＯＷ Ｘ ＴＯＧＥＴＨＥＲ（ＴＸＴ）が所属事務所・ＢＩＧＨＩＴ ＭＵＳＩＣと再契約を発表後、初となるリリースを控えて思いを明かしたと１３日、現地メディアのスタートゥデイなどが報じた。

ＴＸＴはこの日午後８時より、ソウル・高麗（コリョ）大学で８枚目のミニアルバム「７ＴＨ ＹＥＡＲ： いばらの茂みで一時風が止んだ時」の発売記念ショーケースを行う予定で、イベントを前にスビンは「再契約後の、初のアルバムなので感慨深い。すてきな姿をお見せしたい」と明かしたといい、ヒュニンカイは「アルバム名が少し長いが、そこにさまざまな感情を込めた。がんばって準備したので、あたたかく見守ってほしい」と伝えたという。

ボムギュは「（デビューから）もう８年目だなんて、時間がとても早く感じる。その時間をともに歩んでくれてありがたいし、今日も会場に来てくれて感謝している」とし、ヨンジュンは「再契約後に行う初めてのリリースなので、改めてデビューするという気持ちで一生懸命がんばった。（アルバムを）どう感じてもらえるのかとても楽しみ」と伝え、テヒョンは「７年間いつもそうして来たように、今回も一生懸命やった」と語ったと伝えた。

ＢＩＧＨＩＴ ＭＵＳＩＣは、今作について「７年の間に、音楽活動を通して５人が抱いた感情や思いが素直に描かれたアルバム」「これまでは、架空の少年を語り手として据えて青春物語を歌ってきたが、今回はメンバーが直接物語の主人公として登場し、未来への不安やむなしさなどをテーマにした楽曲で、新たな一面を披露する」と紹介したという。