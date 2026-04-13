生瀬勝久（65）が13日、都内で行われたテレビ東京連続ドラマ「刑事、ふりだしに戻る」（17日スタート、金曜午後9時）記者会見に登壇。デビュー当時の芸名「槍魔栗三助（やりまくりさんすけ）」への後悔を語った。

濱田岳（37）が主演し、さえないアラフォー刑事が、10年前にタイムリープし、刑事1年目から人生をやり直す新感覚ドラマ。生瀬は主人公の上司役を演じる。

会見では、「キャリア1年目に戻れるとしたらやり直したいこと」をテーマに出演者らとフリップトーク。生瀬は、テレビに出始めた28歳のころの自分に言いたいこととして「はじめから本名でいけ」と記した。

「その時は『槍魔栗三助』という芸名でやっていた。30の時に元に戻したのですが、説明しなければならないその3年間が面倒くさかった」という。槍魔栗は、学生時代にやっていた漫才の相方が考えたという。「僕はとてもまじめな少年だったので、人生を変えたいと思って」と、槍魔栗三助を選んだとした。

「でも、人が聞けば、槍魔栗三助だと思ってしまうので、その説明が面倒くさかった。街でも『ヤリさーん！』と声をかけられたり恥ずかしくて。はじめから本名でいけば良かったなと」と振り返った。

ほかに、石井杏奈（27）、鈴木伸之（33）、板谷由夏（50）も登壇した。