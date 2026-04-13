【デコラッシュ＜限定＞ハートケースセット サンリオキャラクターズ デザイン】 5月29日発売予定 価格：1,265円

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プラスは、サンスター文具と協業し、デコレーションテープ「デコラッシュ」シリーズより、サンリオのキャラクターとのコラボ企画「デコラッシュ限定ハートケースセット サンリオキャラクターズ デザイン」全4種を5月29日に販売開始する。価格：は各1,265円。

「デコラッシュ」は、修正テープのようにテープを引くだけでデザイン柄が転写され、手帳や日記、ノート、カードなどの本格的なアレンジが楽しめるデコレーションテープ。今回登場するのは、デコラッシュハートケースセットに、サンリオキャラクターズのデザインが施されたものとなる。キャラクターのプリント入りハートケースは、デコラッシュだけでなく小物入れとしても活用できる。

テープ幅は、太幅10mmタイプ。全8種類（2柄セット×4種）の限定デザインは、「ハローキティ＆ディアダニエル」「マイメロディ＆クロミ」「リトルツインスターズ」「ポムポムプリン＆シナモロール」がラインナップされる。