ライズ・コンサルティング・グループ<9168.T>は１３日の取引終了後、２６年２月期の連結決算の発表にあわせて、２７年２月期の通期業績予想を開示した。売上高予想を１００億円（前期比１８．７％増）、最終利益予想を６億６３００万円（同４６．８％減）とした。今期は人員構成の適正化に向けた採用活動に注力する。パートナー層に特化した採用活動を始めるほか、採用プロセスの見直しやリテンション施策に取り組む。コンサルタント人員数の増加と人員構成の適正化に伴う稼働率・平均単価の上昇で増収となるものの、大幅減益で着地する見通し。



なお、２６年２月期は売上高が８４億２１００万円（前の期比９．７％増）、最終利益が１２億４６００万円（同１２．１％減）だった。採用未達や退職の増加でパートナー層及びメンバー層上位の獲得に遅れが生じ、案件獲得のためのチーム組成ができずに稼働率が低下した。



出所：MINKABU PRESS