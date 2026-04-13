ソラシドエアが期間限定セール「ソラシドスペシャル」の実施を発表した。4月14日（火）0時00分より予約・販売を開始する。

全14路線でセールを展開。例えば東京（羽田）→沖縄（那覇）なら、9,240円からの設定になっている。

対象搭乗期間は5月25日（月）～6月30日（火）。

予約・販売期間

2026年4月14日（火）0:00～4月21日（火）23:59

対象搭乗期間

2026年5月25日（月）～6月30日（火）

ソラシドスペシャル最安運賃

東京（羽田）→宮崎：9,900円～ 東京（羽田）→熊本：9,900円～ 東京（羽田）→長崎：9,900円～ 東京（羽田）→鹿児島：8,360円～ 東京（羽田）→大分：9,900円～ 東京（羽田）→沖縄（那覇）：9,240円～ 宮崎 →沖縄（那覇）：10,780円～ 鹿児島 →沖縄（那覇）：10,780円～ 神戸 →沖縄（那覇）：6,380円～ 名古屋（中部）→沖縄（那覇）：8,910円～ 石垣 →沖縄（那覇）：5,060円～ 福岡 →沖縄（那覇）：5,500円～ 名古屋（中部）→宮崎：10,010円～ 名古屋（中部）→鹿児島：6,270円～