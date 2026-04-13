投信・基準価額騰落率ランキング 4月第2週（4月6日～4月10日）
4月第2週の上昇率ランキングの上位には半導体関連の日本株を主要対象とするファンドが並びました。1位と2位のファンドは日経半導体株指数（トータルリターン）を連動対象指数とするインデックスファンドです。
下落率ランキング1位の「シェール関連株オープン」は期中に1400円を分配しています。下落率2位と3位のファンドは期中に分配はしておらず、ファンドの値下がりはコモディティ市場の値下がりによるものです。
○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 +16.19％ ｅＭＡＸＩＳ日経半導体株インデックス
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
2位 +16.18％ 野村インデックスファンド・日経半導体株（Ｆｕｎｄｓ－ｉ日経半導体株）
運用会社:野村アセットマネジメント
3位 +15.17％ 半導体関連日本株式戦略ファンド（半導体ジャパン）
運用会社:三井住友トラスト・アセットマネジメント
○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 -11.10％ シェール関連株オープン
運用会社:ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
2位 -6.49％ ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド
運用会社:アセットマネジメントＯｎｅ
3位 -6.13％ ｉシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
運用会社:ブラックロック・ジャパン
株探ニュース
下落率ランキング1位の「シェール関連株オープン」は期中に1400円を分配しています。下落率2位と3位のファンドは期中に分配はしておらず、ファンドの値下がりはコモディティ市場の値下がりによるものです。
1位 +16.19％ ｅＭＡＸＩＳ日経半導体株インデックス
運用会社:三菱ＵＦＪアセットマネジメント
2位 +16.18％ 野村インデックスファンド・日経半導体株（Ｆｕｎｄｓ－ｉ日経半導体株）
運用会社:野村アセットマネジメント
3位 +15.17％ 半導体関連日本株式戦略ファンド（半導体ジャパン）
運用会社:三井住友トラスト・アセットマネジメント
○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位 -11.10％ シェール関連株オープン
運用会社:ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
2位 -6.49％ ＤＩＡＭコモディティパッシブ・ファンド
運用会社:アセットマネジメントＯｎｅ
3位 -6.13％ ｉシェアーズ コモディティインデックス・ファンド
運用会社:ブラックロック・ジャパン
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