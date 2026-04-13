“全盛期から20キロ減”元木大介、オーバーオール姿のスタイリッシュな近影に反響「かっこいい」「おしゃれ」「カジュアルで若い」
元プロ野球選手でタレントの元木大介氏（54）が13日、自身のインスタグラムを更新。白のトップス×デニム調のオーバーオールで決めたカジュアルコーデのオフショットを公開し、「かっこいい」「今日はめっちゃカワイイファッションですね!!」「おしゃれ」「なんか若い」とスタイリッシュな近影に注目が集まっている。
【写真】「かっこいい」「なんか若い」スタイリッシュなオーバーオール姿の元木大介
小物には、キャップやサングラス、ネックレスを合わせ、シンプルながらもオシャレな着こなしを披露している。
投稿では「天気が良くて、めちゃくちゃ気持ちいい」と春の日に癒されている様子をみせながら、「お花見とかピクニックとかされた方いますかー」と質問を投げかけていた。
コメント欄には、「元木さんサロペット似合いますね〜カワイイ〜」「カジュアルで若い」「お似合いです」などと着こなしへの反響が寄せられたほか、ファンらの“お出かけ報告”も届けられている。
元木氏は昨年、全盛期から体重が約20キロ減ったことが話題に。昨年12月放送のテレビ東京『主治医が見つかる診療所』に出演した際、糖尿病（2型）治療のための生活改善で減量に成功し、現在も健康を意識した生活を続けていると明かしている。
【写真】「かっこいい」「なんか若い」スタイリッシュなオーバーオール姿の元木大介
小物には、キャップやサングラス、ネックレスを合わせ、シンプルながらもオシャレな着こなしを披露している。
コメント欄には、「元木さんサロペット似合いますね〜カワイイ〜」「カジュアルで若い」「お似合いです」などと着こなしへの反響が寄せられたほか、ファンらの“お出かけ報告”も届けられている。
元木氏は昨年、全盛期から体重が約20キロ減ったことが話題に。昨年12月放送のテレビ東京『主治医が見つかる診療所』に出演した際、糖尿病（2型）治療のための生活改善で減量に成功し、現在も健康を意識した生活を続けていると明かしている。