セ・リーグは１２日で５球団との対戦が一巡した。好発進を決めた選手がいる一方、実績者が開幕からつまずく意外な状況も生まれている。

打者で好スタートを切ったのは、阪神の佐藤と森下のＷＢＣ日本代表コンビだ。佐藤はリーグ唯一の打率４割台で１４打点もリーグトップ。森下は持ち前の長打力にさらに磨きがかかり、２位に２本差の６本塁打で年間５７発ペースで量産中だ。

投手陣の不振でチーム成績にはつながっていないが、中日の福永、細川が打率２＆３位と好発進。阪神の木浪、ヤクルトの岩田が３割台で好調なチームをリードしている。

佐藤、森下、ＤｅＮＡ牧らの侍ジャパン勢が貫禄のスタートを決めた一方、ＷＢＣに出場した小園がまさかの低空飛行を続けている。１２日まで２３打席連続無安打で、打率１割１分４厘。泉口とともに昨季リーグで２人だけの３割打者で、首位打者に輝いた安打製造機が不振に苦しんでいる。

先発投手では阪神・高橋ら３人が防御率０点台のロケットスタート。先発に転向した広島・栗林は３月２９日の中日戦で完封勝利を挙げるなど、１７イニングで１失点と新たな適性を示している。ルーキーでは巨人のドラフト１位・竹丸が奮闘。球団史上初めて新人開幕投手として勝利投手となり、ここまで２勝１敗。順調にローテーションで回れば、新人王争いでも有力な１人となってきそうだ。

リリーフ陣では開幕ダッシュを決めたヤクルトの新守護神・キハダが出色の働きを見せている。投球の９割以上が直球という異色の左のパワーピッチャーで、ここまでリーグ単独トップの６セーブ。被安打はわずか２本でいまだ無失点を継続中だ。新戦力ではＤｅＮＡのレイノルズ、巨人のドラフト２位・田和も無失点を続けている。一方、昨季セーブ失敗が１度だけだった中日の松山は開幕から出遅れ、復帰２登板目の１０日・阪神戦で４失点するなど本来の力を発揮できていない。

◆セ打率３傑

１ 佐 藤（神）．４１１

２ 福 永（中）．３５２

３ 細 川（中）．３４０

◆セ本塁打３傑

１ 森 下（神）６

２ サンタナ（ヤ）４

３ 泉 口（巨）３

◆セ打点３傑

１ 佐 藤（神） １４

２ 森 下（神） １３

３ 坂 倉（広） ９

３ サンタナ（ヤ） ９

◆セ防御率３傑

１ 高 橋（神） ０．３８

２ 栗 林（広） ０．５３

３ 柳 （中） ０．８６

◆セ・セーブ数３傑

１ キハダ（ヤ） ６

２ 岩 崎（神） ４

２ 山 崎（Ｄ） ４