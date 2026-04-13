日本ハムの達孝太投手（２２）が１３日、プロ入りから２７イニング無失点と得意のＺＯＺＯで今季初勝利を誓った。１４日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）に先発する右腕は、エスコンのマウンドで投球練習を行うなど最終調整し、空路で千葉入り。「イメージはいいですよ。風もあって、環境に左右される部分もあるんで何とも言えないですけど、結果的にちゃんと抑えられている球場なので、自分から崩れることはないなっていうイメージ」。２４年１０月３日にプロ初勝利、昨季９月２７日にはプロ初完封を飾った縁起のいい敵地のマウンドを味方にする。

前回登板の４日のオリックス戦（エスコン）では６回途中３失点。中９日でのマウンドとなるが、「トレーニングしながら回復できたのでいい状態で臨める」。空いた期間で大好きなトレーニングの量を増やしつつ休養にも充て、準備は整った。

チームはローテを再編。１５日には中５日で、９日の楽天戦（楽天モバイル）で７４球で２勝目を挙げた加藤貴が、１６日は３月３１日のロッテ戦（エスコン）でノーヒットノーランを達成した細野が中８日で先発する見込みとなった。ソフトバンクに痛恨の開幕５連敗となった新庄ハムが心機一転、幕張から再出発する。（川上 晴輝）