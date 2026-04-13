元秋田朝日放送で現在はフリーで活躍する塩地美澄アナウンサーが12日、自身のインスタグラムでアナウンサー生活20年を迎えたことを報告した。



【写真】ボリューミーすぎる20年 思わず目が留まるピンクのTシャツ姿

塩地アナは「2006年、秋田から始まった私のアナウンサー人生。」とかみしめるように記し、「悔しさも孤独も迷いもあった20年ですが 『あなたの声は人の心を温かくしてくれる』と言っていただけたり、どんな時も『ミスミン』と背中を押しつづけてくれたみなさんがここまで連れてきてくれました。」と述懐する。



アップした写真はVネックのボリュームあふれる淡いピンクのTシャツ姿。タイトなスカートとのコーデに、明るいブラウンの髪色が映える。両手のこぶしをぎゅっと握ったポーズで、「20年、本当にありがとうございました。 おかげ様で20周年を迎えました」と感謝の思いをつづった。



ファンからは「ハタチおめでとうございます」「20年続くって凄いこと」といった祝福に加えて、「可愛い」「スタイルいいですね」と43歳とは思えない美貌に羨望の声も。「さらに20年頑張ってください」「これからも新たな魅力を発信して下さい」などのコメントも届いていた。



塩地アナは1982年生まれ、北海道出身。2014年に秋田朝日放送を退社(06年入社)し、フリーに転身。16年発売の初写真集「みすみ」(ワニブックス)でド迫力のG砲を披露し話題に。アナウンサーだけでなく、グラビアでも活躍している。



（よろず～ニュース編集部）