あいにくの雨模様。そんな日でも欠かせないお散歩のために、柴犬たちがカラフルな「カッパ」を着用したところ……？まさかの悲壮感漂う光景を収めた動画は、記事執筆時点で49万回を超えて再生され、「哀愁がすごい」「1匹だけ温度差がw」と大きな反響を呼んでいます。

【動画：雨が降っていたので、犬たちに『カッパ』を着せた結果…思わず吹き出す『絶望の表情』】

お揃いのカッパで準備万端！のはずが…？

TikTokアカウント「@mokaannsararuna」に投稿されたのは、雨の日のお散歩前に柴犬たちが見せたまさかのリアクションです。

この日はあいにくの雨。柴犬の仲良し3姉妹、モカちゃん、アンちゃん、サラちゃんは、お散歩に行くために準備を始めます。

飼い主さんが用意したのは、それぞれオレンジ・赤・黄緑と色違いのカラフルなカッパ。とっても可愛らしい装いになるはずが、3匹に異変が……？

まさかのどん底テンションに

全員がカッパを着終えると、そこには「絶望」という言葉がぴったりの光景が広がっていました（笑）それぞれがバラバラの方向を向きながら、下を俯いて何とも悲壮感の漂った雰囲気になっていたのです。

玄関へ移動しても、3匹のテンションはダダ下がりのまま。しかしそんな中、玄関のドアの前には1匹だけ明らかに異彩を放つ存在が…！それは、同居猫のルナちゃん。

3姉妹がどん底の気分で立ち尽くす中、ルナちゃんだけはドアの前で「早く開けて！」と言わんばかりにシャキッと座り、お散歩への意欲を爆発させていたというのです。これほどまでに見事な温度差を見せつけられると、思わず笑ってしまわずにはいられません。

犬達よりお散歩大好きなニャンコ

ルナちゃんは、カッパを着用すると、さらにルンルン気分でドアの前に座り込み、「早く行こうよ！」と言わんばかりのワクワクした様子を見せてくれたそうです。

そしてワンコたちと入れ替わりで散歩に出かけたとのことですが、雨の中でもまったく動じることなく軽やかに歩いていたのだとか。

その姿は「どっちがワンちゃんだっけ？」と思ってしまうほど。猫なのに誰よりもお散歩を楽しむという、可愛らしいギャップを見せてくれたルナちゃんなのでした。

この投稿はTikTokで49万回以上再生され、コメント欄には「哀愁がw」「ネコちゃん、自分のこと柴犬だと思ってそう笑」「1匹だけ行く気満々で可愛い」「本当に癒される」といった声が寄せられました。

TikTokアカウント『@mokaannsararuna』さまでは、今回ご紹介した柴犬3姉妹とルナちゃんの、仲良しな日常が多数投稿されています。いつも息ぴったりな4匹のやり取りが気になる方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「@mokaannsararuna」さま

執筆：松川鈴

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。