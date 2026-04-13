能登半島地震で大きな被害を受けた石川県七尾市の和倉温泉では、旅館の再生に向けた復興のシンボルとして、サクラの植樹活動が行われています。

およそ200本のサクラが満開を迎えた先週、和倉温泉の湯っ足りパークには花見客の姿が見られ、海外出身の旅館従業員も日本ならではの季節の美を楽しんでいました。

フィリピン出身の女性「Ｑ：（フィリピンに桜は？）「ないです。めっちゃキレイです」

近くにはサクラの苗木も植えられています。

和倉温泉観光協会・奥田一博会長「地震のあった年の10月に子供たちが中心で100本近く植樹しました」

2024年にプロジェクト立ち上げ、今では150本に

和倉温泉観光協会は2024年、七尾市などと共に「わくら千年桜プロジェクト」を立ち上げ、植樹したサクラは今では150本ほどに増えました。

サクラや花火など日本各地の風物詩を後世につなごうと、キリンビールが行う「晴れ風アクション」の支援を受けながら、商品の売り上げによる寄付金が植樹活動にも活用されています。

和倉温泉観光協会・奥田一博会長「2028年に全旅館揃ってのスタートを現在想定しておりますけれども、その時には、もっともっと植えたこの桜が大きくなって、旅館の復興と共に、町全体の復興と共にサクラも満開となって、全国のお客様をしっかりとおもてなし出来る体制を整えたいと思っておりますので」

サクラの成長と共に歩む復興への道。

将来、咲き誇る花は温泉街の新たなシンボルとして人々を迎え入れます。