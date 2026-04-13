【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 空欄に共通する2文字は？ カレンダーの日付がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。
今回は、カレンダーの日付から、人の信念を表す言葉、そしてトロピカルな食べ物まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
□□のか
□□ろざし
□□なっつ
ヒント：1カ月のうちの特定の日付や、将来こうなりたいと心に決めた目標、そしてヤシの木になる大きな実を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「ここ」を入れると、次のようになります。
ここのか（九日）
こころざし（志）
ここなっつ（ココナッツ）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、日付、精神的な目標、そしてカタカナ語のフルーツが並んでいました。全く異なるジャンルの言葉を「音」でつなげる作業は、脳の柔軟性を高める良いトレーニングになりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、カレンダーの日付から、人の信念を表す言葉、そしてトロピカルな食べ物まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ろざし
□□なっつ
ヒント：1カ月のうちの特定の日付や、将来こうなりたいと心に決めた目標、そしてヤシの木になる大きな実を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：ここ正解は「ここ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ここ」を入れると、次のようになります。
ここのか（九日）
こころざし（志）
ここなっつ（ココナッツ）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、日付、精神的な目標、そしてカタカナ語のフルーツが並んでいました。全く異なるジャンルの言葉を「音」でつなげる作業は、脳の柔軟性を高める良いトレーニングになりますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)