3つの言葉の空欄を埋めて正しい日本語を完成させる脳トレクイズです。1カ月の特定の日付や、将来に向けた強い気持ち、南国の実をヒントに1分以内の正解を目指しましょう！

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言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。

今回は、カレンダーの日付から、人の信念を表す言葉、そしてトロピカルな食べ物まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□のか
□□ろざし
□□なっつ

ヒント：1カ月のうちの特定の日付や、将来こうなりたいと心に決めた目標、そしてヤシの木になる大きな実を思い浮かべてみてください。

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正解：ここ

正解は「ここ」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「ここ」を入れると、次のようになります。

ここのか（九日）
こころざし（志）
ここなっつ（ココナッツ）

どれも正しい言葉になりますね。今回は、日付、精神的な目標、そしてカタカナ語のフルーツが並んでいました。全く異なるジャンルの言葉を「音」でつなげる作業は、脳の柔軟性を高める良いトレーニングになりますよ！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)