表年に当たり豊作が期待される今シーズンのタケノコ。

加賀野菜の一つにもなっている良質な金沢産タケノコの初競りが13日、行われました。

記者レポート「煮物や炊き込みごはんなどなどいろんな味わい方がある春の味覚たけのこがきょうから店頭に並び始めるということです」

13日朝、金沢市中央卸売市場で初競りが行われた加賀野菜「たけのこ」。

競りにかけられたおよそ1.7トンのタケノコは、最も高いもので表年としては例年並みの5キロ、6700円で取り引きされました。

金沢市で収穫されるタケノコは、県内全体の9割ほどを占めていて、冬場に雪の下で育った分、えぐみが少なく、みずみずしい点が特徴です。

生産者「肉巻き、カレーや、スパゲッティなどアレンジも」

JA金沢市では5月中旬までに、およそ400トンの出荷を見込んでいます。

JA金沢市筍部会・山下冷治 部会長「いろんな形・大きさに刻んでいただいて肉巻きにして食べていただいたりカレーやスパゲティだとかいろんな料理に歯ごたえのアクセントとしてアレンジしていただけたらうれしい」

競りにかけられたタケノコは、13日の夕方には店頭に並び始め、食卓にも春の味覚が色どりを添えます。