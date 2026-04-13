松竹芸能が公式サイトを更新し、所属タレントの洋平さんが４月１０日に死去したことを報告しました。

２６歳でした。



【写真を見る】【 訃報 】お笑いコンビ「共犯者」洋平さん 死去 ２６歳 急逝の当日にもSNSへ投稿 前日はポッドキャスト出演 「医師からは急性の疾患によるものと伺っております」 所属事務所が公表





洋平さんは、４月１０日、自身のXで「本日19時より 下北にて お世話になります」と、４月１０日の下北沢でのライブ出演を告知していました。



また、前日の４月９日には「ほとんどライブで被った事のないワルヂエの五十里のポッドキャストに呼んでもらいました 色々と喋らせてもらいました」と、Xに投稿していました。





所属事務所の関係者は「４月９日のポッドキャストの番組には出演したと聞いている」とTBSの取材に明かしています。





松竹芸能の公式サイトでは「弊社所属の共犯者 洋平（本名：鈴木洋平）が、2026年4月10日（金）、急逝いたしました。」と、報告。



続けて「あまりに突然の出来事に、所属タレント、スタッフ一同、未だ現実を受け止めきれず、深い悲しみに暮れております。」と、記しました。



そして「原因につきましては現在確認中ではございますが、医師からは急性の疾患によるものと伺っております。」「生前に皆様から賜りましたご厚情に心より感謝申し上げますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。」と、綴りました。



公式サイトでは「最後になりますが、ご遺族ならびに関係者の深い悲しみにご配慮いただき、憶測や誤解に基づく記事の掲載やSNS等での発信等は、厳にお控えいただきますよう切にお願い申し上げます。」と、しています。







【 洋平さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

生年月日：1999年7月8日

出身地：千葉県館山市

血液型：B型

身長：180cm

体重：85kg

特技：車寅次郎(男はつらいよ)の口上／年号から西暦に変換(逆も可能、明治〜令和)／街で喧嘩を売られない

趣味：アナログレコード収集(EPとLPで合計1000枚以上所有)／CD・カセットテープ収集

免許：普通自動車第一種運転免許／小型フォークリフト

資格：小型船舶特殊／アーク溶接／ガス溶接／柔道二段







【担当：芸能情報ステーション】