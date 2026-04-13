支持者の前で演説するオルバン首相＝12日/Attila Kisbenedek/AFP/Getty Images

ブダペスト（CNN）ハンガリーで12日に行われた総選挙でオルバン首相が敗北を喫したことにより、同国では2010年以降で初めて政権交代が起きることになった。

世論調査では新興政党「ティサ（尊重と自由）」の決定的な勝利が示唆されていたものの、その支持者の多くは勝利がどのような感覚なのかを自分たちに想像させようとはしなかった。オルバン氏率いる反自由主義的な与党「フィデス・ハンガリー市民連盟」による16年の統治を経て、選挙は与党対立候補に不利に働くようになっており、別の選択肢が実現しうるのか疑問視する人もいたほどだったからだ。

そのため、オルバン氏が対立候補のマジャル党首に敗北を認めたとき、それは一部の人々にとって体制転換のように感じられた。作家で詩人のアンドラーシュ・ペテーツ氏は、その感覚についてソ連崩壊時にブダペストにいたときの記憶を思い起こさせるものだと語った。

次期首相となるマジャル氏は群衆に対し、「私たちは共にオルバン体制に取って替わった。私たちは共にハンガリーを解放した。私たちは国を取り戻したのだ」と語りかけた。

ティサが議会でどれほど多数を占めるのか、またフィデスが築いた体制をどのように解体し始めるのかなど不明な点は多い。しかし、オルバン氏の敗北はポピュリズムの行き詰まりを示し、オルバン氏をまねようとする人々にも、同氏の退場を歓迎する人々にも教訓を与えている。

第1の教訓は、ナショナリズムを国際化することは難しいということだ。長年にわたり国家主権の擁護者として統治し、欧州連合（EU）やリベラルなイデオロギーによる脅威とされるものからハンガリーを守ると誓ってきたオルバン氏だったが、今回の選挙戦では結果的に、米国とロシアにいる強力な世界的支援者の後押しに大きく依存した。

トランプ政権にとって欧州で最も親しい盟友を支援するため先週首都ブダペストに派遣された米国のバンス副大統領は、オルバン氏を「できる限り」支援すると訴えた。トランプ氏はさらに踏み込み、SNS「トゥルース・ソーシャル」で「投票に行ってビクトル・オルバンに投票しよう」と発破をかけた。「オルバンは真の友人であり、闘士であり、勝者だ」

トランプ政権の働きかけは結実しなかった。7日にバンス氏の演説を聞くためブダペストの会場に集まった一部のハンガリー国民は、大国から注目されたことを喜び、それを勝ち取った首相に感謝したことは間違いない。しかし、外国にそう言われたからという理由で有権者がナショナリストの政治家に投票するという発想には、どこか矛盾がある。

1990年代からオルバン氏を知るブルガリアの政治学者イワン・クラステフ氏は同氏の敗北に先立ち、CNNに「皮肉なのは、彼が負けるとすれば、グローバリストのように負けるということだ」と語っていた。国外の有力な友人らに支援を求めたオルバン氏は「国際主義的な政治指導者に強く期待されるようなことをすべてやっていた」という。

オルバン氏の選挙戦がこれほどまでに外交問題に焦点を当てた理由の一つは、国内での実績があまりにも乏しかったことにある。これは敗北のもう一つの教訓でもある。ポピュリズムとは、その日、その週、そのニュースの周期で勝つことを目的としている。次から次へと戦いを続ける統治のあり方を機能させるには、続々と現れる敵の存在が必要になる。オルバン氏は多くの敵を見つけた。NGO、リベラル系大学、同国出身の投資家ジョージ・ソロス氏、LGBTQ運動、EU。

だが、やがて退治すべきドラゴンはいなくなる。今回の選挙戦でオルバン氏は、隣国ウクライナをおとしめた。ブダペストには、ゼレンスキー・ウクライナ大統領のポスターがいたるところに貼られている。「危険」と書かれたものもあれば、「奴を勝たせるな」と書かれたものもある。

好調な経済や、健全に運営される医療制度などの政策成果も示せない中で、オルバン氏の選挙戦は、ウクライナがもたらすとされる脅威からハンガリーを守る「安全な選択肢」として振る舞い、有権者をおびえさせてフィデスに投票させようとするものだった。「オルバン氏はいつも主権について語っているが、ハンガリーの主権に対する最大の脅威がウクライナだと信じるというのは滑稽なものになっていた」とクラステフ氏は指摘する。

国外からの危険というオルバン氏のあいまいな警告に対抗するのに、マジャル氏は国内での実績を示すだけで十分だった。その実績に対するハンガリー国民の反応はいまひとつだったが。

ポピュリストを打ち負かそうとする人々にも、オルバン氏の敗北は教訓を与えている。マジャル氏は圧勝こそしたものの、元はフィデスにいた人物で、今なお強い保守色を残しているため、左派やリベラルの国民の多くに強い求心力を発揮しているわけではない。

それでもハンガリー国民はマジャル氏のもとに結集した。オルバン氏を選挙で打ち負かすうえで、マジャル氏が最良の選択肢だと正しく判断したからだ。ブダペストのシンクタンク「ポリティカル・キャピタル」を率いる政治学者ペーテル・クレコー氏はCNNに対し、リベラル色の強い有権者は完璧を求めて機会を逸することはしなかったと語った。

マジャル氏は勝利演説で支持者に対し、今後の課題は明確だと語った。オルバン氏に対しては「暫定内閣」として振る舞い、次期政権の仕事を妨げないよう求めた。

しかし支持者にとって、ティサがオルバン体制のモデルを解体し、効果的に統治できるのかどうかは、別の夜に考えるべき問題のように感じられていた。

「ハンガリーが、西側世界における反自由主義、（人々が抱く感情が政治的決定において優先される）ポスト・トゥルース、権威主義のモデルから、民主的変化のモデルへと転じるなら、それは歓迎すべき意外な展開だろう」とクレコー氏は語った。どうなるかはこれからだ。

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本稿はCNNのクリスチャン・エドワーズ記者による分析記事です。