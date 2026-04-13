入院していたタレントのマツコ・デラックスが１３日、ＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中」に復帰した。

マツコは２月９日に同番組で首の手術を受けたことを報告。そのまま入院していた。

「お帰りなさい」と迎えられたマツコは「もうファイアできるんですけどね。労働意欲が沸かなくて。今日も１時間前までバッくれてやろうと思ってた。本当に働きたくない」と２カ月の入院生活からの復帰に「働きたくない！」を連呼していた。

体調について聞かれると「骨折した人だと思えばいい。それを待っていただけで正気だったの。だからなおさらやめたくてしょうがなかった。めちゃめちゃ健やかにやめたかった」と言いスタジオも爆笑。また入院中に「とうとうスマホにしたんです。幼児向けと老人向けしか出さないって。ガラケーが。バッテリーがもたないので機種変したが、覚える気がない」といい「シカトしてます。返信無いですけど一生返信ないですから。だからメールしないでください」と関係者に呼びかけていた。

マツコは９日の番組で電話出演し「首の脊髄が圧迫されちゃって、手とかにしびれが出始めて、病院にいったら急いで手術したほうが良いと言われた」などと説明していた。