物価高騰が続く中、日常の食卓にどのような変化が起きているか。全国約6000店舗のPOSデータと約5万人の購買パネルを持つインテージによると「『簡便化・節約・健康』という3つのキーワードで、日本の食卓の変化を解き明かせる」という――。

※本稿は、株式会社インテージ『なぜ日本人は、それを選ぶのか？ データで読み解く時間とお金の使い方』（朝日新書）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／Jacob Wackerhausen ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Jacob Wackerhausen

■「レトルト」逆転のカレー市場

日本の食卓が変化しています。以前は、食卓は家族団らんで、食事だけではなくコミュニケーションを取る場でもありました。

現在は、1人で食事をする「個食」が増えてきています。晩婚化による世帯人数の減少、単身世帯の増加に加えて、共働き世帯の増加など社会構造が大きく変化してきているためです。

個食とともに増えてきたのが、食事を簡単に済ませたいという簡便化志向。「自分1人のために時間をかけたくない」「仕事や趣味に時間を使いたい」などの思いがあるのでしょう。

簡便化志向の高まりを示す典型的な変化として、レトルトカレーの売上高がルーを逆転したことが挙げられます。

全国約6000店舗の販売動向を追っている「インテージ SRI＋」によると、レトルトの市場規模は2017年にルーを逆転してからも堅調に推移し、21年以降はルーよりも200億円以上大きくなりました。ルーの市場規模は23年から増加に転じているものの、値上がりの影響が大きく、数量は伸び悩みが続いています。

ルーカレーは、調理に肉や野菜といった具材を用意する必要があり、片付けも鍋を洗うなどひと手間かかります。それに対してレトルトカレーは、1人前に小分けにパックされていて、温めるだけで食べることができ、洗い物も最小限に留められることから個食に適した食品として需要が高まりました。

出典＝『なぜ日本人は、それを選ぶのか？』（朝日新書）

■「簡便化」「節約」「健康」がトレンド

「簡便化」に加えて、食卓トレンドのキーワードとして「節約」「健康」が挙げられます。

物価高が家計を直撃しており、主食のコメが高騰するなど食品の値上がりは深刻です。少しでも支出を抑えられるよう、食費を見直そうと節約志向が強まっているようです。

また、高齢化が進み、健康に関心の高いシニア層が増えているだけではなく、若年層でも自身の健康を資産として食事や運動などの習慣を見直す動きもあり、健康を大切にする意識が高まっています。

好調なレトルトカレーでも、低価格帯でコスパのよい商品ではなく、具材がたっぷりと入っていて健康によいと訴求する商品も人気です。

■止まらない「コメ離れ」と令和の米騒動

近年、世間を騒がせた出来事としては、コメの価格高騰が挙げられます。

農林水産省によると、25年3月にはスーパーの店頭価格が前年の2倍を超えました。備蓄米の放出で一時的には若干の価格下落が見られていましたが、秋の新米の季節になっても価格の高止まりは続いていて、コメの高騰が落ち着く様相は見られておりません。

一方、食の欧米化でコメ離れが進んできたとも言われています。

コメ離れが進んでいるなら、高騰してもそれほど影響がないのではないでしょうか。

日本の食卓がどう変化してきたのかを見るため、全国の男女約5万人の生活者から買い物データを継続的に聴取している「インテージSCI」から、主食の購入金額構成比トレンドを確認しました。

コメの購入金額構成比は減少傾向にあり、22年には17.7％にまで落ち込みました。

簡便化志向が高まる中、手軽に準備できる菓子パン・調理パン、シリアル類、カップインスタント麺などが増加しています。

ところが、24年にコメの金額構成比が22.3％にまで急伸。店頭でコメを買えなくなる令和のコメ騒動が起き、価格が高騰したためです。

■コメの販売金額が前年比179.9％に上ったワケ

コメの品薄状況を把握するため、スーパーマーケットにおける米の販売金額と販売された商品の種類数（以下「商品数」）の前年比を見てみましょう。

出典＝『なぜ日本人は、それを選ぶのか？』（朝日新書）

コメの販売金額は、南海トラフ地震の臨時情報が発表された24年8月5日週には前年比179.9％にまで伸長しました。

急激な販売の伸びに対して供給が追い付かず、品薄の指標となる商品数は9月9日週にかけて前年の半分近くの水準にまで減少。新米の流通が本格化したことで商品数は年末にかけて前年並みの水準まで回復したものの、価格の高止まりで販売金額は前年よりも1.5倍ほど高い状態が続きました。

出典＝『なぜ日本人は、それを選ぶのか？』（朝日新書）

■「どんぶり」＆「ワンプレート」志向へ

コメ離れにもかかわらず、起きていた米騒動。

それほどコメは食卓に欠かせないものなのでしょうか。2人以上世帯について朝・昼・晩の食卓実態を捕捉するパネル調査「インテージ キッチンダイアリー」から、主食の分類別・登場回数トレンドを確認しました。ここでは、1000食卓あたりの登場回数で、食卓に登場する頻度を見ています。

朝食ではパンの登場回数が1000食卓あたり700回ほどで300回強のご飯を圧倒しているものの、夕食ではご飯が800回ほどと大多数を占めています。

食事全体ではコメ離れが進んでいるものの、夕食ではコメを食べる人が多く、コメが日本人の生活に依然として根付いており、買えなくなるという不安を醸成したのではないでしょうか。

ご飯の登場回数の底堅さには、人気メニューの変化がありそうです。

出典＝『なぜ日本人は、それを選ぶのか？』（朝日新書）

メニューごとの登場回数トレンドを見ると、白ご飯が最も大きいものの減少傾向にあり、15年との比較で24年に32回減少しています。それに対して増加が見られたのは丼物で8回増。おにぎり、卵かけご飯なども増加していました。

白ご飯は、食を進めるのにおかずが必要となるため、より手軽に準備できるご飯メニューが人気となっていると考えられます。丼物はおかずの数だけではなく、洗う皿数を減らせるのも魅力なのでしょう。簡便需要を取り込んだことがご飯メニューの人気につながっていそうです。

出典＝『なぜ日本人は、それを選ぶのか？』（朝日新書）

■おにぎりから「海苔」が消えていた

メニュー自体だけではなく、メニューの作られ方も変化してきています。人気のご飯メニューの一つである「おにぎり」に着目して、材料使用率ランキングを確認しました。

出典＝『なぜ日本人は、それを選ぶのか？』（朝日新書）

24年に1位の海苔の使用率は51.6％と半数を超えてはいるものの、15年よりも10.4ポイント減少しています。

時系列で見ると、23年から24年にかけて5.1ポイントも落ち込みました。巻くことを手間に感じてしまったのか、海苔を使用しないことが次第に増えてきていました。

コンビニエンスストアでも海苔なしで具材を訴求する商品が増えてきているように感じますが、手間だけでなく足元の価格高騰が家庭のおにぎりでも海苔離れを加速させているようです。

一方、2位のふりかけ類は15年と比べて6.3ポイントも増加していました。簡便に使えてコスパの良い具材として人気なのでしょう。けん引していたのは、50代以下の年代で、60〜70代の使用率は低かったです。

底堅く推移している3位の鮭フレークでも60〜70代よりも50代以下の使用率が高いのに対して、9位の塩鮭は50代以下の使用率が低く、鮭を焼かずにそのまま具材に使える鮭フレークにシフトしているものと考えられます。

■若者が選ばなくなった伝統の味

株式会社インテージ『なぜ日本人は、それを選ぶのか？ データで読み解く時間とお金の使い方』（朝日新書）

使用率の減少が目立ったのが4位の梅干・梅漬け（15年差7.2ポイント減）。年代別の使用率を見ると、60〜70代の29.4％に対し20〜30代は3分の1以下の9.5％と、若者が食べなくなってきていることが使用率を押し下げていました。

シニア層では海苔の使用率も高止まりしており、依然として海苔に梅干や塩鮭といった伝統的なおにぎりを好んでいることがわかります。

おにぎり自体が人気メニューであることは変わらないものの、その作り方は簡便志向や節約志向などを反映してシニア層と若年層では大きく異なっているようです。

----------

株式会社インテージ（かぶしきがいしゃ・いんてーじ）

マーケティングリサーチ会社

1960年に創業。インテージグループは、日本のみならずアジアNo.1（＊）のマーケティングリサーチ会社であり、生活者の意識・行動データを長年にわたり蓄積・分析している。全国規模の消費者パネルデータや各種調査を通じて、消費・メディア・社会意識の変化を定点観測し、企業・行政・研究機関にも知見を提供。事業ビジョンとして「Create Consumer-centric Values」を掲げ、生活者中心マーケティングの実現・支援に力を尽くしている。本書では、同社が長年培ってきたデータと分析知をもとに、現代社会の実像を読み解く。 ＊「ESOMAR’s Global Top-50 Insights Companies 2025」に基づく（グループ連結売上高ベース）

----------

（マーケティングリサーチ会社 株式会社インテージ 文＝市場アナリスト 木地利光）